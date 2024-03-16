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Выборы президента России ,  
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В Москве арестовали девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями

В Москве суд арестовал девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями
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Выборы президента России

В Москве арестовали девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями
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Бутырский суд Москвы заключил под стражу девушку по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, следует из информации в базе судов. Ходатайство «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» для Невмяновой А.А. было удовлетворено, говорится на портале. Дата регистрации и рассмотрения дела в первой инстанции — 16 марта.

Девушку арестовали по ч. 2 ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет сообщил днем 15 марта, что возбудил дело на девушку, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Схожие инциденты случались и в других регионах. Вчера в Ростове и Карачаево-Черкесии в избирательные урны вылили чернила. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану ящиков для голосования.

16 марта Московский суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 мая Александру Карасеву. Она бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Против нее также возбудили уголовное дело по ст. 141.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о попытках поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями на 29 участках в 20 регионах России. В результате 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года.

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов — это глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

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Теги
выборы президента России избирательные участки Россия
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