В Москве суд арестовал девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями

В Москве арестовали девушку, вылившую жидкость в ящик с бюллетенями

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Бутырский суд Москвы заключил под стражу девушку по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, следует из информации в базе судов. Ходатайство «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» для Невмяновой А.А. было удовлетворено, говорится на портале. Дата регистрации и рассмотрения дела в первой инстанции — 16 марта.

Девушку арестовали по ч. 2 ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет сообщил днем 15 марта, что возбудил дело на девушку, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Схожие инциденты случались и в других регионах. Вчера в Ростове и Карачаево-Черкесии в избирательные урны вылили чернила. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану ящиков для голосования.

16 марта Московский суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 мая Александру Карасеву. Она бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Против нее также возбудили уголовное дело по ст. 141.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о попытках поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями на 29 участках в 20 регионах России. В результате 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года.

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов — это глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.