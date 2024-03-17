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Выборы президента России ,  
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Явка избирателей на выборах президента. Карта

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Выборы президента России
В России проходят выборы президента. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье вечером. Явка избирателей в регионах — в инфографике РБК

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Данные приведены по местному времени для каждого региона.

В воскресенье на 14:00 явка по всей стране превысила 66%, сообщил ЦИК.

Самая высокая явка на участки по состоянию на 12:00 была в Чечне (93,23%), Тыве (89,99%) и ДНР (88,17%). Самая низкая — в Томской (44,1%), Новосибирской (45,67%) областях и Карелии (45.87%). Во всех трех регионах с низкой явкой доступно онлайн-голосование, его данные по явке будут прибавлены после окончания голосования, поэтому окончательная явка для субъектов будет значительно выше.

Избирательные участки 15–17 марта работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это первые президентские выборы с применением ДЭГ. Онлайн-голосование проходит на двух платформах — федеральной и московской. Жителям Москвы заранее подавать заявку на участие в ДЭГ не требовалось, для остальных регионов запись заканчивалась 11 марта. Согласно данным портала наблюдения, всего на дистанционное голосование заявки подало 4,768 млн человек.

В пятницу общая явка на онлайн-голосовании (без учета Москвы) на 11:00 составила 31%. К 18:00 она уже была 63%, к 20:00 первого дня — 70%. К вечеру субботы она составляла 89%. В последний день голосования, 17 марта, к 12:00 явка превысила 90%.

На 10:40 мск пятницы онлайн-бюллетени в Москве были выданы более 1 млн избирателей, к 18:00 их число превысило уже 2 млн человек. К 8:40 утра, за первые 40 минут, свои голоса отдали порядка 200 тыс. избирателей. Данные о явке по ДЭГ в процентах на сайте по наблюдению не указываются. На карте она отражается по подсчетам РБК на основе данных Мосгоризбиркома об общем числе избирателей в столице на 1 января 2024 года — 7,65 млн человек. Это связано с тем, что для участия ДЭГ в Москве не требуется отдельная регистрация — в остальных регионах явка на онлайн-голосование считается как процент от записавшихся на волеизъявление в такой форме.

Явка избирателей на онлайн-голосование
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Электронное голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Данные приведены по местному времени для каждого региона.

Утром 15 марта Минцифры сообщило, что федеральная система голосования испытывает высокую нагрузку «в связи с высокой активностью». Пользователям, получившим такое уведомление, рекомендовали зайти на портал позднее.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В бюллетене четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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