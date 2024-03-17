Москалькова предложила разрешить переголосовать при порче бюллетеней

На фоне порчи бюллетеней и давления на избирателей за рубежом необходимо разрешить повторное голосование «в отдельных случаях», заявила Москалькова. По ее словам, такие дискуссии уже ведутся

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В настоящее время идет «широкая дискуссия» по поводу того, как быть с попытками порчи бюллетеней на президентских выборах, а также с «беспрецедентным противодействием» гражданам России, проживающим за рубежом, которые хотят реализовать свое избирательное право. Об этом в ходе сессии «Общественный контроль и наблюдение за голосованием» в ЦИК заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает корреспондент РБК.

Омбудсмен подчеркнула, что нынешняя избирательная кампания имеет в качестве основной особенности безопасность, в том числе из-за давления на избирателей за рубежом и порчи бюллетеней на территории России. «То есть люди сделали свой выбор, они реализовали свое право и проголосовали за свою кандидатуру, и некто, кто совершает не иначе как общественно опасное деяние, уничтожает это реализованное право», — подчеркнула Москалькова.

«Сейчас идет широкая дискуссия и нам нужно будет обратиться к законодателям, подумать, как может быть разрешена эта проблема. Возможно, нужно разрешить повторное голосование», — добавила она.

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов. Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Электронное голосование будет доступно до 20:00 17 марта.

С начала выборов 15 марта власти сообщили о десятках случаях порчи бюллетеней на избирательных участках. Так, в Москве завели дело на девушку, вылившую в урну с бюллетенями зеленку. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о воспрепятствовании голосованию. Схожие инциденты случались в Ростове и Карачаево-Черкесии, в этих регионах в избирательные урны вылили чернила. ЦИК на этом фоне призвала усилить охрану ящиков с бюллетенями. Глава комиссии Элла Памфилова накануне заявила о попытках поджечь и залить жидкостями ящики для голосования на 29 участках в 20 регионах.

Москалькова ранее также обратилась к верховному комиссару ООН из-за препятствий при голосовании россиян за границей. Она привела в пример действия эстонских властей, которые, по ее словам, длительными проверками документов и досмотрами «искусственно создают атмосферу угроз» для тех, кто решил поучаствовать в выборах. «Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права», — о

метила она.