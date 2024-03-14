В Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщило управление МЧС по Белгородской области в телеграм-канале.

Ведомство призвало жителей не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Отбой ракетной опасности ведомство объявило менее чем через 40 минут, режим действовал с 11:41 до 12:19 мск.

Ракетную опасность объявляют в городе в третий раз с начала суток. Ночью она звучала на всей территории области, утром режим действовал только в Белгороде и Белгородском районе.

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников после начала военной операции. Две массированные атаки дронов на них произошли 12 и 13 марта.

С утра 14 марта атакам в регионе подверглись поселок Прохоровка и город Грайворон. Первый атаковали два дрона, второй попал под обстрел.

С начала суток над областью сбили более десяти дронов и восемь реактивных снарядов. Белгород попал под обстрел, также город атаковал беспилотник.

Согласно последним данным, в результате атаки один мужчина погиб из-за снаряда, попавшего в двигатель его машины. Шесть человек получили ранения, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Также повреждения получили 11 частных домов, две квартиры, 53 машины и несколько учреждений.