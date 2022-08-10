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Армия Китая объявила о выполнении задач у Тайваня

Армия Китая объявила о выполнении задач у Тайваня и намерении проводить учения в будущем
Проверка боеготовности китайских войск близ Тайваня прошла успешно, военнослужащие продолжат следить за развитием ситуации вокруг острова и будут продолжать учения, сообщили в НОАК. США и Тайвань обвинили КНР в эскалации
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Задачи военных учений в морском и воздушном пространстве близ Тайваня выполнены, проверена интеграция сил и боеспособность вооруженных сил, сообщил представитель командования Восточного театра военных действий полковник Ши И, передает портал Guancha.

«Войска будут следить за изменением обстановки в Тайваньском проливе, продолжать боевые учения и подготовку, регулярно организовывать боевое дежурство в Тайваньском проливе, решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказано в сообщении.

В Министерстве нацобороны Китая назвали прошедшие учения «рядом контрмер», которые стали «серьезным шоком и сдерживающим фактором» для сторонников независимости Тайваня. Представитель ведомства Тан Кефей добавил, что президент Тайваня Цай Инвэнь и руководство ДПП полагаются на признание из-за рубежа, но из-за последствий этого будут «прибиты к позорному столбу истории».

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР

Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы»
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Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Китай объявил о начале масштабных военных учений со стрельбами близ Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Она назвала политическую ситуацию в Тайване демократической, «яркой и динамичной». В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Накануне. вечером 6 августа, в Пекине анонсировали еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

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Власти Китая допускают использование силы для захвата Тайваня, утверждая, что власть острова опирается на поддержку «внешних сил», но доля сторонников суверенитета среди его жителей мала. Пекин подчеркнул, что искренне хочет мирного «воссоединения», однако если «внешние сил» и власти Тайваня перейдут «красные линии», будут задействованы «немирные средства».

Власти США назвали военные учения Китая у Тайваня эскалацией ситуации и провокацией, призвав немедленно прекратить их. К этому требованию присоединились и в Тайване, отметив, что китайские военные отрабатывают захват острова, а в учениях участвуют 66 самолетов и 14 кораблей КНР.

Пентагон пытался связаться с командованием китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы Вашингтона, писал Politico со ссылкой на источники. США настаивают, что у КНР нет основания наращивать военную активность близ Тайваня. Официально Вашингтон поддерживает политику «одного Китая», признающую, что китайское государство только одно — КНР. При этом президент Тайваня признавала, что американские военные тренируют местных солдат, а The New York Times писала о вооружении острова Вашингтоном по примеру поставок Украине.

Как в мире отреагировали на визит Пелоси на Тайвань. Видео
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Россия выражала поддержку Китаю по вопросу Тайваня. В марте Москва определила Тайвань в качестве недружественной страны, причем официально независимость острова Россия не признавала. Поездку Пелоси на остров в российском МИДе сочли провокацией и попыткой отвлечь от ситуации на Украине.

В китайском МИДе отметили позицию России и заверили, что Пекин намерен усилить с Москвой стратегическое взаимодействие.

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Китай Тайвань НОАК военные учения
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