Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 02 авг, 16:00
Глава МИД Британии оговорилась, пообещав «поддерживать» Путина Политика, 02:33
Организатор TOEFL пообещал россиянам возможность сдать экзамен удаленно Политика, 01:49
В МИД сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая Политика, 01:44
США обещали «не бряцать оружием» из-за недовольства КНР по поводу Пелоси Политика, 01:32
В МИД назвали последствия «гибридной военной кампании» против России Политика, 00:58
США призвали Россию согласиться на предложение по обмену заключенными Политика, 00:40
Китай исключил применение ядерного оружия первым Политика, 00:12
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 02 авг, 23:58
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Челси» подписал Слонину и лидера юниорской сборной Англии Спорт, 02 авг, 23:53
Белый дом сообщил о состоянии повторно заболевшего COVID-19 Байдена Общество, 02 авг, 23:47
Четыре южноамериканские страны подали заявку на ЧМ-2030 по футболу Спорт, 02 авг, 23:41
Великобритания сняла санкции с бывшей жены Фридмана Политика, 02 авг, 23:34
Минобороны России обвинило Украину в стрельбе по автобусу с гражданскими Политика, 02 авг, 23:09
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 02 авг, 23:09
Политика ,  
0 

В МИД сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией Вашингтона, направленной на сдерживание Китая, следует из заявления российского МИДа.

«Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве вновь указали, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются внутренним делом КНР, а также заявили о приверженности принципу «одного Китая». «Правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, российский МИД призвал США воздержаться от действий, подрывающих международную безопасность, и признать «новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея
Фотогалерея 

Пелоси прилетела в Тайвань вечером 2 августа в рамках азиатского турне, во время которого она также посетила Сингапур и Малайзию. Приземлившись в Тайбэе, столице частично признанного государства, конгрессвумен назвала главной целью своего визита поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

Перед визитом Пелоси КНР напомнила Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, считается частью Китая, а не отдельной страной, и предупредила об ответных мерах. В сенате США заявили, что визит Пелоси согласуется с политикой США об «одном Китае», которой Вашингтон остается привержен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции

В день приезда Пелоси в МИД КНР заявили, что визит политика серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Позже МИД Китая вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса и выразил ему решительный протест.

Теги
МИД Нэнси Пелоси США Тайвань Китай провокация
Материалы по теме
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное
Политика
Пелоси назвала целью своего визита поддержку «яркой демократии» Тайваня
Политика
Медведев сочинил «экзистенциальную сказку» после визита Пелоси на Тайвань
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter