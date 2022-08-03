В МИД сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией США для сдерживания Китая

Визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией Вашингтона, направленной на сдерживание Китая, следует из заявления российского МИДа.

«Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве вновь указали, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются внутренним делом КНР, а также заявили о приверженности принципу «одного Китая». «Правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, российский МИД призвал США воздержаться от действий, подрывающих международную безопасность, и признать «новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Пелоси прилетела в Тайвань вечером 2 августа в рамках азиатского турне, во время которого она также посетила Сингапур и Малайзию. Приземлившись в Тайбэе, столице частично признанного государства, конгрессвумен назвала главной целью своего визита поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

Перед визитом Пелоси КНР напомнила Вашингтону о следовании принципу «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, считается частью Китая, а не отдельной страной, и предупредила об ответных мерах. В сенате США заявили, что визит Пелоси согласуется с политикой США об «одном Китае», которой Вашингтон остается привержен.

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В день приезда Пелоси в МИД КНР заявили, что визит политика серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Позже МИД Китая вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса и выразил ему решительный протест.