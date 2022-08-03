Пелоси посетила парламент Тайваня
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая на Тайвань вечером 2 августа, посетила парламент частично признанного государства, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.
«Мы пришли с дружбой, мы пришли с миром в регион», — сказала она. Пелоси поблагодарила руководство острова за гостеприимство, назвала Тайвань «одним из самых свободных обществ в мире» и сообщила, что Вашингтон хотел бы активизировать межпарламентский диалог с Тайбэем. Она выразила надежду, что появится «больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня».
Пелоси заявила также, что США должны поддержать Тайвань, поскольку остров сталкивается с растущими угрозами со стороны Пекина.
Заместитель спикера заксобрания Тайваня Цай Цичан назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа». Визит ее делегации свидетельствует о «защите ценностей демократии и свободы», отметил он.
Как пишет CNN, Пелоси не смогла провести встречу со спикером заксобрания Ю-Сикуном, поскольку тот сдал положительный тест на COVID-19. После посещения парламента она встретится с главой администрациb Тайваня Цай Инвэнем.
Пелоси назвала главной целью своего приезда поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Она прибыла на остров в рамках азиатского турне; ранее этот визит на остров официально не анонсировался.
Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что спикер бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». МИД Китая заявил, что США «играют в игру с огнем». По мнению министерства, действия Вашингтона «серьезно нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая и подорвали мир и стабильность на Тайване».
Власти КНР объявили о масштабных военных учениях у берегов Тайваня. В Минобороны островного государства заявили, что маневры свидетельствуют о том, что Пекин «стремится подорвать мир и стабильность в регионе», передает Reuters. Тайвань повысил уровень боеготовности.
Власти США подчеркивают, что визит Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики Соединенных Штатов по отношению к КНР. Как заявили в Белом доме, Вашингтон ожидает, что Пекин может принять ответные меры и готов отреагировать на них, но не намерен создавать кризисную ситуацию и не стремится к конфликту с Китаем.