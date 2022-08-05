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Китай усилит сотрудничество с Россией после визита Пелоси на Тайвань

В МИД КНР заявили о готовности усилить сотрудничество с Россией после визита Пелоси
Позиция Россию по Тайваню говорит о «высоком уровне китайско-российского стратегического партнерства», заявили в МИД КНР. В Кремле визит Пелоси на остров назвали «совершенно ненужной провокацией»
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Китая готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Ван И отметил, что Россия «неизменно придерживается принципа «одного Китая» и выступает против «любых посягательств на суверенитет» Китая.

«В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — заявил Ван И (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, позиция Россию по Тайваню говорит о «высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства» и о поддержке, которую Пекин и Москва оказывают друг другу на международной арене. Вместе они «отстаивают равноправие и справедливость в мире», добавил министр.

Нэнси Пелоси холодно встретили в Южной Корее после визита на Тайвань
Политика
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Отношения Китая и Тайваня обострились после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа. КНР считает Тайвань своей территорией и выступает против его контактов с представителями стран, с которым у Китая установлены дипломатические отношения, считая, что такие контакты нарушают его суверенитет. В США, в свою очередь, отметили, что поездка Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня и «никаких причин для конфликта нет».

Российские власти к поездке Пелоси отнеслись негативно. В Кремле этот визит сочли «совершенно ненужной провокацией». А в МИДе предположили, что поездкой спикера США пытаются отвлечь внимание общества от внутренних проблем и ситуации на Украине. «Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

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