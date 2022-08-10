Китай не исключил сценария захвата Тайваня силой

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 09 авг, 16:20
Немецкая E.ON снизила оценку инвестиций в «Северный поток» на €700 млн Бизнес, 09:49
Почему руководители допускают банальные ошибки в принятии решений Pro, 09:49
Bloomberg узнал о плане Лондона по экономии энергии с отключениями света Политика, 09:43
Черчесов назвал игроков «Ференцвароша» лучшими в мире после вылета из ЛЧ Спорт, 09:41
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 09:40
Андрей Назаров ответил на критику болельщиков «Авангарда» Спорт, 09:30
Что такое токсичная продуктивность и как ее побороть Pro, 09:18
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 09:17
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Китай не исключил сценария захвата Тайваня силой Политика, 09:15
В Японии сменили бóльшую часть правительства Политика, 09:12
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму возросло до 13 Политика, 09:07
Биатлонистки сборной России обвинили «Аэрофлот» в порче инвентаря Спорт, 09:03
Больше 50% стартапов из России заявили о желании иметь бизнес в СНГ и ЕС Технологии и медиа, 09:00
Экспорт из Китая может сократиться. Что будет с экономикой КНР и юанем Pro, 08:53
Политика ,  
0 

Китай не исключил сценария захвата Тайваня силой

Сторонники независимости Тайваня и «внешние силы» могут перейти красную линию, после чего Пекин будет вправе применить силу для «воссоединения», предупредили в китайском Госсовете. В КНР настаивают на желании мирного сценария
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем при полном исключении разных форм «сепаратистской деятельности» по поводу независимости острова, силовой вариант установления контроля над ним не исключен. Об этом сказано в документе, созданном управлением Госсовета КНР по делам Тайваня и информационного управления Госсовета. Он называется «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», — говорится в документе Госсовета КНР.

Китайская сторона применит «немирные средства» в качестве «крайней меры», предупредили в Госсовете. В документе утверждается, что в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних интервентных сил» Пекин считает себя вправе начать решительные действия. КНР при этом намерен стремиться к «воссоединению» с предельными «искренностью и усилиями», сказано в документе.

«Сопротивление воссоединению во имя «независимости Тайваня» никогда не выдержит испытания историей и культурой китайской нации, равно как и испытанием решимости и воли более чем 1,4 миллиарда китайцев. Добиться успеха [в этом] абсолютно невозможно», — утверждают в китайском Госсовете.

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР
 

Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы»
Политика
Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Она назвала поездку на Тайвань признаком поддержки со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит на остров, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая», и начав масштабные военные учения со стрельбами у острова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы
Статьи
Pro
Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков
Статьи
Pro
Фото: Airbnb Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все»
Статьи
Pro
Как финансовому директору избежать ответственности по долгам компании
Инструкции
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи

Власти США настаивают, что поездка Пелоси соответствует позиции США, которые придерживаются политики «одного Китая». В Вашингтоне при этом подчеркнули, что не видят оснований для Пекина наращивать «агрессивные действия» в отношении Тайваня на этом фоне. США сочли китайские военные учения безответственной провокацией и эскалацией ситуации и призвали немедленно прекратить маневры. По данным Politico, военное командование США пыталось связаться с коллегами из китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы.

Отказаться от демонстрации силы потребовали также на Тайване. «Мы хотели бы призвать китайское правительство не полагаться на свою собственную военную мощь, показывая везде мускулы и препятствуя региональному миру», — сказал тайваньский премьер Су Чжэньчан. В Минобороны острова отметили, что китайские вооруженные силы отрабатывают нападение на остров.

МИД Китая сравнил политику США с гибелью Джорджа Флойда
Политика
Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке, США

Российский МИД не раз выражал поддержку позиции Китая. Тайвань с марта находится в списке недружественных России стран, однако независимость острова Москва официально не признает. Визит Пелоси в министерстве сочли провокацией и попыткой отвлечь от внутренних проблем и ситуации на Украине. «Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», — полагает представитель МИДа Мария Захарова.

В китайском МИДе отметили, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и выступает против «любых посягательств на суверенитет» КНР. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией», — подчеркнул глава китайского МИДа Ван И.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тайвань Китай
Материалы по теме
Тайвань заявил о 66 самолетах и 14 кораблях КНР, участвующих в учениях
Политика
На Тайвань прибыла делегация из Литвы
Политика
Bloomberg узнал об ужесточении Китаем правил маркировки для Тайваня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter