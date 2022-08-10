Китай не исключил сценария захвата Тайваня силой

Сторонники независимости Тайваня и «внешние силы» могут перейти красную линию, после чего Пекин будет вправе применить силу для «воссоединения», предупредили в китайском Госсовете. В КНР настаивают на желании мирного сценария

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Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем при полном исключении разных форм «сепаратистской деятельности» по поводу независимости острова, силовой вариант установления контроля над ним не исключен. Об этом сказано в документе, созданном управлением Госсовета КНР по делам Тайваня и информационного управления Госсовета. Он называется «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», — говорится в документе Госсовета КНР.

Китайская сторона применит «немирные средства» в качестве «крайней меры», предупредили в Госсовете. В документе утверждается, что в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних интервентных сил» Пекин считает себя вправе начать решительные действия. КНР при этом намерен стремиться к «воссоединению» с предельными «искренностью и усилиями», сказано в документе.

«Сопротивление воссоединению во имя «независимости Тайваня» никогда не выдержит испытания историей и культурой китайской нации, равно как и испытанием решимости и воли более чем 1,4 миллиарда китайцев. Добиться успеха [в этом] абсолютно невозможно», — утверждают в китайском Госсовете.

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР



Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Она назвала поездку на Тайвань признаком поддержки со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит на остров, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая», и начав масштабные военные учения со стрельбами у острова.

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Власти США настаивают, что поездка Пелоси соответствует позиции США, которые придерживаются политики «одного Китая». В Вашингтоне при этом подчеркнули, что не видят оснований для Пекина наращивать «агрессивные действия» в отношении Тайваня на этом фоне. США сочли китайские военные учения безответственной провокацией и эскалацией ситуации и призвали немедленно прекратить маневры. По данным Politico, военное командование США пыталось связаться с коллегами из китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы.

Отказаться от демонстрации силы потребовали также на Тайване. «Мы хотели бы призвать китайское правительство не полагаться на свою собственную военную мощь, показывая везде мускулы и препятствуя региональному миру», — сказал тайваньский премьер Су Чжэньчан. В Минобороны острова отметили, что китайские вооруженные силы отрабатывают нападение на остров.

Российский МИД не раз выражал поддержку позиции Китая. Тайвань с марта находится в списке недружественных России стран, однако независимость острова Москва официально не признает. Визит Пелоси в министерстве сочли провокацией и попыткой отвлечь от внутренних проблем и ситуации на Украине. «Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», — полагает представитель МИДа Мария Захарова.

В китайском МИДе отметили, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и выступает против «любых посягательств на суверенитет» КНР. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией», — подчеркнул глава китайского МИДа Ван И.