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США, Австралия и Япония призвали КНР немедленно прекратить военные учения

Пекин объявил о военных учениях фактически вокруг всего Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Главы дипведомств США, Австралии и Японии в совместном заявлении призвали КНР остановить учения
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выразили обеспокоенность действиями, предпринятыми КНР в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, и призвали Пекин немедленно прекратить военные маневры. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств по итогам переговоров на полях саммита АСЕАН в Камбодже.

«Госсекретарь и министры подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе. <...> [Они] выразили обеспокоенность относительно недавних действий Китая, включая проведение [им] крупномасштабных военных учений, которые серьезно сказываются на международных мире и стабильности. <...> Госсекретарь и министры призвали КНР немедленно прекратить военные учения», — сказано в заявлении.

В то же время издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки.

Китай усилит сотрудничество с Россией после визита Пелоси на Тайвань
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Фото:Thomas Peter / Reuters

Спецборт Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на возражения Пекина. Выйдя из самолета, спикер палаты представителей США сообщила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

Китай рассматривает визит Пелоси как провокацию, которая противоречит принципам политики «одного Китая». До прилета Пелоси в Пекине предупреждали Вашингтон, что визит спикера нижней палаты конгресса грозит «подрывом отношений».

В итоге 4 августа Китай начал масштабные военные учения, которые должны продлиться до воскресенья. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве практически вокруг всего Тайваня. Воздушное пространство и судоходство в местах проведения учений будут закрыты.

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Тайвань (Китайская республика) — частично признанное государство в 100 км от побережья КНР. Территория объявила о своем отделении в 1949 году, однако Китай считает ее своей провинцией. У США нет дипломатических отношений с Тайванем, но принятый в 1979 году закон позволяет Вашингтону поставлять туда оружие.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Китай Тайвань военные учения Нэнси Пелоси США
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