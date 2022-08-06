Politico узнало о безуспешных попытках США связаться с командованием КНР

По данным источников издания, на фоне продимых Китаем военных учений у берегов Тайваня до высшего командования КНР пытались дозвониться министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Марк Милли

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (слева направо) (Фото: Zuma / ТАСС)

Представители военного командования США многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — сообщил один из собеседников издания.

В частности, по данным издания, неотвеченными остаются звонки министра обороны Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

Накануне о необходимости таких контактов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Эти линии связи на самом деле важны для того, чтобы помочь вам снизить риск просчетов и неправильного восприятия», — отмечал он.





Эскалация в отношениях США и Китая произошла после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, о недопустимости которого неоднократно предупреждали власти КНР. Выйдя из самолета в Тайбэе 2 августа, Пелоси заявила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Спустя сутки политик покинула страну.



Китай рассматривает визит Пелоси как провокацию, которая противоречит принципам политики «одного Китая». До прилета Пелоси в Пекине предупреждали Вашингтон, что визит спикера нижней палаты конгресса грозит «подрывом отношений».



В итоге 4 августа Китай начал масштабные военные учения, которые должны продлиться до воскресенья. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве практически вокруг всего Тайваня. Воздушное пространство и судоходство в местах проведения учений будут закрыты.

Ранее главы внешнеполитических ведомств США, Австралия и Япония призвали КНР немедленно прекратить военные учения. «Госсекретарь и министры подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе. <...> [Они] выразили обеспокоенность относительно недавних действий Китая, включая проведение [им] крупномасштабных военных учений, которые серьезно сказываются на международных мире и стабильности. <...> Госсекретарь и министры призвали КНР немедленно прекратить военные учения», — говорилось в совместном заявлении.

Читайте на РБК Pro Pro Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Статьи Pro Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Инструкции Pro Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Morgan Stanley: почему отскок американских акций — это ненадолго Статьи Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Статьи