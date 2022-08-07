Тайвань заявил о 66 самолетах и 14 кораблях КНР, участвующих в учениях
Министерство обороны Тайваня по состоянию на 17:00 (12:00 мск) обнаружило в районе Тайваньского пролива 66 самолетов и 14 военных кораблей, задействованных в учениях КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства.
Еще 22 самолета ВВС Китая, по данным военного ведомства, в течение 7 августа входили в зону действия тайваньских ПВО.
В то же время министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя ход учений, указал, что Тайвань является частью КНР, а не Соединенных Штатов, поэтому военные маневры являются законными и направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива 4 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР считает Тайвань своей территорией и рассматривает посещение острова американским политиком как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая». По прилете на остров Пелоси заявила, что главной целью ее визита является поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.
На время проведения маневров Китай закрыл для полетов шесть зон вокруг Тайваня и выслал уведомления об этом азиатским авиакомпаниям, писал Bloomberg. В Китае говорили, что учения продлятся до конца дня воскресенья, 7 августа. Однако вечером 6 августа Пекин анонсировал еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.
Тайвань (Китайская республика) — частично признанное государство в 100 км от побережья КНР. Территория объявила о своем отделении в 1949 году, однако Китай считает ее своей провинцией. У США нет дипломатических отношений с Тайванем, но принятый в 1979 году закон позволяет Вашингтону поставлять туда оружие.
Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Австралии призвали Китай немедленно завершить военные учения у Тайваня, указав, что эти действия «серьезно сказываются на международных мире и стабильности». В Белом доме назвали китайские военные маневры безответственной провокацией, которая повышает «риск просчета». «Эти действия представляют собой значительную эскалацию усилий Китая по изменению статус-кво», — подчеркнули в пресс-службе Белого дома.
Командование Пентагона не раз пыталось связаться с командованием армии Китая на фоне напряженности, однако те не отвечали на звонки, сообщало издание Politico со ссылкой на источники.