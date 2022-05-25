WP узнала, что США вооружают Тайвань по примеру поставок Украине

Тайвань планируется сделать подобием «дикобраза» из-за концентрации вооружения и других форм поддержки со стороны США, сообщили собеседники WP. Ранее Байден говорил, что Вашингтон готов оборонять Тайвань военным путем

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Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны Тайваня для отражения возможного нападения Китая, для этого применяется опыт поставок оружия Украине в последнее время, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди нынешних и бывших чиновников США.

Издание пишет, что целью Вашингтона является превращение Тайваня в «дикобраза» — территорию, которая будет широко оснащена американским вооружением и «другими формами поддержки». Чиновники в США негласно рекомендуют властям Тайваня приобретать оружие, которое подходит для ведения асимметричных боевых действий — конфликта, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику.

Тайвань недавно закупил мобильные ракетные платформы, противокорабельные снаряды и истребители F-16 американского производства, указывает The New York Times.

В начале недели американский президент Джо Байден заявил о готовности защищать Тайвань военным путем в том случае, если Китай применит против него силу. Это заявление он сделал после встречи с главой японского правительства Фумио Кусидой. Президент США отметил, что не должно произойти «одностороннего изменения статус-кво», поскольку Пекин не вправе использовать силу для захвата Тайваня, а китайские вооруженные силы «играют с огнем».

«Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», — подчеркнул он, добавив, что США при этом придерживаются политики «одного Китая».

Китайская сторона в ответ заявила о решительном протесте. «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — добавил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В Китае настаивают, что США «поднимают волну» в ситуации вокруг Тайваня. Представитель китайских вооруженных сил У Цян предупреждал, что Пекин в случае увеличения активности Вашингтона в этом вопросе намерен «жестче действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности».





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Информированные собеседники Financial Times ранее сообщили о переговорах на высоком уровне между Вашингтоном и Лондоном, во время которых обсуждались варианты более тесного взаимодействия в целях снижения угрозы войны с Китаем из-за Тайваня. Стороны впервые изучили планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. По данным издания, встреча произошла в начале марта, на ней с американской стороны присутствовали представитель Совета нацбезопасности Лаура Розенбергер и координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл.