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Китай объявил о новых учениях со стрельбами

Китай с 6 по 15 августа проведет новые учения со стрельбами в Желтом море
Маневры пройдут в южной части Желтого моря до 15 августа. На этой неделе должны завершиться учения со стрельбами у Тайваня, которые Китай начал после визита Пелоси на остров. США, Австралия и Япония ранее призвали прекратить их
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Народно-освободительная армия Китая 6 августа начала новые военные учения с боевыми стрельбами, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление морской безопасности страны.

Маневры проходят в южной части Желтого моря, они продлятся до 15 августа.

Одновременно Китай проводит учения в воздухе и в водах вблизи Тайваня, сопровождающиеся стрельбами маневры будут идти до воскресенья, 7 августа. В рамках учений Пекин уже отработал удары по Тайваньскому проливу, а также запустил 11 баллистических ракет, пять из которых приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

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Фото:Zuma / ТАСС

Военные маневры стали ответом Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая посетила остров 2 августа в рамках азиатского турне. Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Пекин приостановил сотрудничество США по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.

В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что приостановка Пекином американо-китайского диалога по некоторым вопросам, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия. Меры, которые Китай принимает в рамках военных учений, он назвал несоразмерными мирному визиту Пелоси на Тайвань.

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Обеспокоенность действиями Китая также выразили власти Австралии и Японии, которые призвали страну прекратить учения. Тайвань заявил, что Пекин «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами», а его действия создают угрозу для крупных портов острова. В связи с маневрами КНР военные Тайваня повысили уровень боеготовности.

В Кремле заявили, что проведение военных учений у Тайваня — «суверенное право Китая». Российские власти также осудили визит Пелоси на остров, назвав его «ненужной провокацией».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай учения Желтое море Тайвань Нэнси Пелоси
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