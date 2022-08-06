Китай объявил о новых учениях со стрельбами
Народно-освободительная армия Китая 6 августа начала новые военные учения с боевыми стрельбами, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление морской безопасности страны.
Маневры проходят в южной части Желтого моря, они продлятся до 15 августа.
Одновременно Китай проводит учения в воздухе и в водах вблизи Тайваня, сопровождающиеся стрельбами маневры будут идти до воскресенья, 7 августа. В рамках учений Пекин уже отработал удары по Тайваньскому проливу, а также запустил 11 баллистических ракет, пять из которых приземлились в исключительной экономической зоне Японии.
Военные маневры стали ответом Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, которая посетила остров 2 августа в рамках азиатского турне. Пекин считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Пекин приостановил сотрудничество США по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.
В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что приостановка Пекином американо-китайского диалога по некоторым вопросам, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия. Меры, которые Китай принимает в рамках военных учений, он назвал несоразмерными мирному визиту Пелоси на Тайвань.
Обеспокоенность действиями Китая также выразили власти Австралии и Японии, которые призвали страну прекратить учения. Тайвань заявил, что Пекин «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами», а его действия создают угрозу для крупных портов острова. В связи с маневрами КНР военные Тайваня повысили уровень боеготовности.
В Кремле заявили, что проведение военных учений у Тайваня — «суверенное право Китая». Российские власти также осудили визит Пелоси на остров, назвав его «ненужной провокацией».