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Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы»

Китаю не следует полагаться на свои военные возможности для дестабилизации обстановки, заявил премьер-министр Тайваня. По его словам, на жителей Тайваня оказывают давление с помощью кибератак и дезинформационных компаний
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС
Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Китай «наглым образом» использовал свои вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира, Пекину следует прекратить демонстрировать военные возможности, заявил журналистам тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан в промышленном парке Наньцзы. Трансляция велась на YouTube.

«Мы хотели бы призвать китайское правительство не полагаться на свою собственную военную мощь, показывая везде мускулы и препятствуя региональному миру», — сказал Су Чжэньчан (цитата по FTV News).

По его словам, «внешние враги» надеются подорвать дух жителей Тайваня с помощью кибератак и компаний по дезинформации.

В тайваньском Минобороны сообщили, что к утру 7 августа большое число китайских кораблей, самолетов и беспилотников продолжали учения у острова, имитируя нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направило самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом», передает Reuters.

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Нэнси Пелоси (вторая слева)

Китайские военные начали морские и воздушные учения со стрельбами во вторник, 2 августа, в качестве ответа на поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине считают остров частью своей территории, власти Тайваня настаивают на независимости. Власти Китая раскритиковали Пелоси за визит на Тайвань, обвинив ее в провокации и нарушении принципа «одного Китая».

В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Накануне вечером 6 августа, в Пекине анонсировали еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

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Китай объявил о новых учениях со стрельбами
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Фото:Tyrone Siu / Reuters

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Австралии призвали Китай немедленно завершить военные учения у Тайваня, указав, что эти действия «серьезно сказываются на международных мире и стабильности». В Белом доме назвали китайские военные маневры безответственной провокацией, которые повышают «риск просчета». «Эти действия представляют собой значительную эскалацию усилий Китая по изменению статус-кво», — подчеркнули в пресс-службе Белого дома.

Командование Пентагона не раз пыталось связаться с командованием армии Китая на фоне напряженности, однако те не отвечали на звонки, сообщали издание Politico со ссылкой на источники.

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