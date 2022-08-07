Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы»
Китай «наглым образом» использовал свои вооруженные силы для нарушения региональной стабильности и мира, Пекину следует прекратить демонстрировать военные возможности, заявил журналистам тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан в промышленном парке Наньцзы. Трансляция велась на YouTube.
«Мы хотели бы призвать китайское правительство не полагаться на свою собственную военную мощь, показывая везде мускулы и препятствуя региональному миру», — сказал Су Чжэньчан (цитата по FTV News).
По его словам, «внешние враги» надеются подорвать дух жителей Тайваня с помощью кибератак и компаний по дезинформации.
В тайваньском Минобороны сообщили, что к утру 7 августа большое число китайских кораблей, самолетов и беспилотников продолжали учения у острова, имитируя нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направило самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом», передает Reuters.
Китайские военные начали морские и воздушные учения со стрельбами во вторник, 2 августа, в качестве ответа на поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине считают остров частью своей территории, власти Тайваня настаивают на независимости. Власти Китая раскритиковали Пелоси за визит на Тайвань, обвинив ее в провокации и нарушении принципа «одного Китая».
В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Накануне вечером 6 августа, в Пекине анонсировали еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.
Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Австралии призвали Китай немедленно завершить военные учения у Тайваня, указав, что эти действия «серьезно сказываются на международных мире и стабильности». В Белом доме назвали китайские военные маневры безответственной провокацией, которые повышают «риск просчета». «Эти действия представляют собой значительную эскалацию усилий Китая по изменению статус-кво», — подчеркнули в пресс-службе Белого дома.
Командование Пентагона не раз пыталось связаться с командованием армии Китая на фоне напряженности, однако те не отвечали на звонки, сообщали издание Politico со ссылкой на источники.