Белый дом назвал безответственными учения Китая у берегов Тайваня

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Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у берегов Тайваня являются безответственной провокацией. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, передает Reuters.

«Эти действия представляют собой значительную эскалацию усилий Китая по изменению статус-кво. Они провокационны, безответственны и повышают риск просчета», — говорится в заявлении.

США намерены и дальше поддерживать усилия по поддержанию мира в Тайваньском проливе, добавили в Белом доме.

Китай начал учения в ответ на визит 2 августа спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Китай считает Тайвань своей территорией. Власти КНР резко раскритиковали визит Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая». Пекин приостановил сотрудничество США по ряду областей и решил ввести санкции против Пелоси.

Минобороны Тайваня сегодня сообщили, что по меньшей мере 20 самолетов ВВС НОАК совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня. В оборонном ведомстве уточнили, что в зону ПВО вошли десять истребителей Су-30, по четыре J-16 и J-11, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и воздушный заправщик Y-20. Военные Тайваня в ответ распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не противоречит принципу «одного Китая» и не означает изменения политики США по отношению к КНР. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что приостановка Пекином американо-китайского диалога по некоторым вопросам, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия. Меры, которые Китай принимает в рамках военных учений, он назвал несоразмерными мирному визиту Пелоси на Тайвань.