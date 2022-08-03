США обещали «не бряцать оружием» из-за недовольства КНР по поводу Пелоси

Кирби: США готовы к действиям Пекина из-за визита Пелоси на Тайвань, но не хотят конфликта

Вашингтон готов отреагировать на шаги Пекина из-за визита спикера палаты представителей на Тайвань, но не стремится к конфликту с КНР, заявил Кирби. Он подчеркнул, что приезд Пелоси не противоречит принципу «одного Китая»

Джон Кирби (Фото: Evan Vucci / AP)

Соединенные Штаты ожидают, что Китай примет меры в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он сообщил, что Вашингтон готов отреагировать на возможные действия Пекина, но не намерен создавать кризисную ситуацию и не стремится к конфликту с Китаем: «Мы не намерены «бряцать оружием».

По словам Кирби, нет оснований для того, чтобы Пекин превращал визит Пелоси в кризисную ситуацию или «использовал его в качестве предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него». Он подчеркнул, что поездка спикера палаты представителей соответствует приверженности Вашингтона концепции «одного Китая».

Пелоси прилетела столицу частично признанного Тайваня, вечером 2 августа в рамках азиатского турне. Власти Китая, которые называют объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м году остров своей территорией, сочли, что спикер таким образом "бросила вызов миру" и намеренно совершила провокацию, за что американское правительство должно нести ответственность. МИД Китая вызвал посла США Николаса Бернса и выразил протест. Китайская армия также объявила о начале учений со стрельбами у Тайваня.

Российский МИД также рассматривает визит Пелоси как "явную провокацию". "Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая", - заявило ведомство.