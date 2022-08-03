МИД обвинил США в попытке отвлечь внимание от Украины визитом на Тайвань

Нэнси Пелоси (в центре) (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Соединенные Штаты за счет «шумихи» вокруг визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань пытаются отвлечь внимание общества от внутренних проблем и ситуации на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

«Это абсолютная катастрофа, которую сами США сотворили своими руками вокруг Украины, провал всего того, что связано в этой связи на европейском направлении. <...> Ситуация тупика требовала резкой смены информационной парадигмы, что Пелоси и исполнила», — отметила дипломат.

По ее словам, происходящее подтверждает, что американская администрация не считается с другими странами. Вашингтон пожертвовал остатками своего реноме, организовав визит спикера, добавила дипломат.

«Ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме. <...> Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», — сказала Захарова.

Пелоси прилетела на Тайвань вечером 2 августа. Она посетила тайваньский парламент, встретилась с президентом Цай Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире». Она пояснила, что посетила Тайвань без предупреждения, чтобы продемонстрировать поддержку «яркой и динамичной» демократии в этой стране.



В Пекине критиковали Пелоси еще до того, как визит официально состоялся, и указывали на то, что приезд подорвет отношения с Вашингтоном. После приземления Пелоси в аэропорту Тайбэй китайские военные начали у острова учения со стрельбами, Тайвань в ответ повысил боеготовность. В МИДе решили, что США таким образом провоцируют Китай и пытаются сдержать его усиление.

В Белом доме заверили, что не хотят создавать кризисную ситуацию, и допустили, что Китай примет ответные меры в связи с визитом Пелоси, однако предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него, для Китая нет.