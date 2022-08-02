Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 16:00
Путин и Пашинян обсудили урегулирование конфликта в Карабахе Политика, 19:06
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 19:05
Диаметры и кольца: на Moscow Urban Forum показали будущее столицы Город, 19:03
Крестный ход и купание в фонтанах: как прошел День ВДВ. Фоторепортаж Общество, 18:53 
Китай объявил о проведении стрельб и учений у берегов Тайваня Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:51
Holcim назвала сфабрикованными данные о продаже бизнеса в России Бизнес, 18:46
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Убойный монтаж» — безумный микс зомби-хоррора с комедией Life, 18:35
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное Политика, 18:32
Третий не лишний: как номинальный счет защищает деньги бизнеса и клиентов Экономика инноваций, 18:30
Toyota отзывает кроссоверы RAV4 Авто, 18:27
Китай после прилета Пелоси потребовал не играть «тайваньской картой» Политика, 18:25
Винер рассказала об изменении фамилии после развода с Усмановым Спорт, 18:20
Политика ,  
0 

Китай объявил о проведении стрельб и учений у берегов Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская армия с вечера 2 августа будет проведет у острова Тайвань учения со стрельбами, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

«В восточных водах острова Тайвань пройдут пробные стрельбы из обычных управляемых огневых средств. Эта акция является серьезным сдерживающим фактором, предпринятым в ответ на недавнюю крупную эскалацию со стороны Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу, и это серьезное предупреждение силам «независимости Тайваня», — говорится в сообщении.

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное
Политика
Фото:Chiang Ying-ying / AP

Материал дополняется

Теги
Тайвань Нэнси Пелоси
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter