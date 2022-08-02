Китай объявил о проведении стрельб и учений у берегов Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская армия с вечера 2 августа будет проведет у острова Тайвань учения со стрельбами, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на представителя Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

«В восточных водах острова Тайвань пройдут пробные стрельбы из обычных управляемых огневых средств. Эта акция является серьезным сдерживающим фактором, предпринятым в ответ на недавнюю крупную эскалацию со стороны Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу, и это серьезное предупреждение силам «независимости Тайваня», — говорится в сообщении.

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