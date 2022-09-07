«Пусть одумаются» и «волчий хвост»: главное из выступления Путина на ВЭФ

7 сентября на Восточном экономическом форуме выступил Владимир Путин. Он высказался о санкциях, мировом порядке и перспективах экономики. Главные заявления — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

О «санкционной печи»

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах».

О ценах на газ и «Северном потоке-2»

«Все ограничения в торговле ведут лишь к повышению цен. Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения. Цена улетела за €3000. Теперь думают, как от этого уйти».

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

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«Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются».

Страны G7 в сентябре договорились ввести «потолок цен» на российскую нефть, Евросоюз рассматривает возможность ограничения цен на газ.

«Мы ничего не зря не строим, мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет — пожалуйста, мы включим «Северный поток-2».

На пленарной сессии ВЭФ премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рассказал о договореностях по строительству газопровода из России в Китай через территории Монголии: «Мы уже разработали предварительные технико-экономические обоснования, детально обсудили их с руководством «Газпрома». В ближайшем будущем мы внесем проект документов в парламент».

О потерях и приобретениях от военной операции на Украине

«Мы ничего не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — укрепление суверенитета. Да, происходит определенная поляризация, но я считаю, что это пойдет на пользу, потому что все вредное, что мешает нам идти вперед, будет отторгнуто».

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году, после государственного переворота на Украине, те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших в Донбассе, в течение восьми лет. Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны — и изнутри, и ее внешнеполитических позиций».

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О ситуации на Украине на пленарной сессии высказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Для нашего региона сейчас непростые времена, продолжаются вызовы с безопасностью. И когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера Армении в сфере безопасности — России — сконцентрировано на ситуации вокруг Украины, есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в нашем регионе».

О зерновой сделке

«Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87, и на них было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны <…> Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе, и, может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции Эрдоганом».

«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. <...> Выяснилось, что они [западные страны] в очередной раз грубо кинули, <...> надули не только нас, но и беднейшие страны».

Соглашение по «зерновой сделке» было подписано Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.

О Запорожской АЭС

Отчет МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС заслуживает безусловного доверия, хотя миссия агентства и находится под давлением «тех стран, в которых они работают», в том числе США, считает Владимир Путин. «[Поэтому] они не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны украинской территории. Ну это очевидные вещи. Мы же контролируем станцию, там же стоят наши военнослужащие. Что ж мы, сами по себе стреляем что ли?»

МАГАТЭ опубликовало отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября. В нем организация призвала немедленно принять меры, чтобы предотвратить радиационную аварию, которая может произойти из-за повреждений электростанции, возникших в результате боевых действий. Миссия МАГАТЭ прибыла в Энергодар после нескольких недель регулярных сообщений об обстрелах станции. Двое сотрудников остались там на постоянной основе.

О мироустройстве

«Основываться надо на принципах международного права, а не на правилах, которые кто-то под себя придумывает. В этом и заключается стабильность мирового порядка».

«Сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности». «Соответствует это [признание ДНР и ЛНР] Уставу ООН? Соответствует. Мы оказываем помощь нашим союзникам. А что в Ираке и Ливии? Какие правила, откуда их выковыривали?»

О российской экономике

«Рост цен всегда представляет определенную угрозу <…> Но мы считаем — и в правительстве, и в администрации президента, — наши эксперты считают, что пик самой сложной ситуации у нас пройден, ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели. Инфляция снижается, на минимуме безработица — 3,9%. Это важнейшие экономические показатели. В России стабилизировались государственные финансы. Бюджет будет сверстан с профицитом. Спад экономики будет, но незначительный — 2-2,5%».

О приговоре Ивану Сафронову

«Это журналист, этот человек получил такой срок <...> Ну я деталей не знаю <...> Контрразведка следила за ним несколько лет <...> все отфиксировала, суд посчитал это доказанным и принял соответствующее решение. Насколько это справедливо с точки зрения срока, которое он поручил за это решение, я не берусь судить».

«Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать».

Мосгорсуд 5 сентября приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину в госизмене не признал и связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб.

Об уехавших за рубеж журналистах

«Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Но теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда».