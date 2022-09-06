МАГАТЭ призвало не допустить ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

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МАГАТЭ опубликовало отчет по ситуации на Запорожской АЭС. В нем организация призывает немедленно принять меры, чтобы предотвратить радиационную аварию, которая может произойти из-за повреждений электростанции, возникших в результате боевых действий.

«Этого можно достичь путем скорейшего создания охраняемой зоны радиационной безопасности», — считают эксперты агентства. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для формирования такой зоны.

Сотрудники агентства на основе имеющихся данных не увидели признаков беспокоиться о распространении радиации со станции. В докладе отмечается, что за время конфликта передача данных с ЗАЭС несколько раз останавливалась (приостановку списывали на сбои у операторов связи).

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