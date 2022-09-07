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Politico узнало о предложении ЕК ограничить цены на газ €50 за МВт·ч

Установление предельной цены на газ из России готова поддержать Франция. Испания и Германия более осторожны в своих позициях

В ЕС предлагают ограничить цены на газ €50 за мегаватт-час, пишет издание Politico со ссылкой на документы ЕК. При этом, предупреждают в Еврокомиссии, такой шаг может стать рискованным: Евросоюз должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва в ответ его совсем перекроет.

По данным издания, Франция выступила за установления предельной цены на газ из России, а уровне всего ЕС и налога на избыточную прибыль в энергетике. Брюссель разрабатывает радикальные меры по снижению цен на энергоносители, которые будут обсуждаться представителями стран ЕС в среду перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу.

Согласно документам ЕК, предложения включают ограничение цен на российский газ на уровне всего ЕС и распределение газа нуждающимся странам в чрезвычайных ситуациях. В случае введения потолка цен Франция это поддержит, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом. Министр энергетики Испании Тереза Рибера была более осторожна в словах. «Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание. Вопрос в том, в какой степени мы можем себе это позволить», — сказала она Politico.

Германия также заняла более осторожную позицию, публично согласившись на налог на избыточные доходы только для производителей ядерной энергии, возобновляемых источников энергии и угля. По словам представителя министерства экономики Германии, Берлин хочет создать «экспертную комиссию» для изучения «самого разумного подхода» к ограничению цен на газ, что, по сути, затормозит любые меры на уровне всего ЕС.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун предупредил, что чрезвычайные меры будут эффективны только в том случае, если все страны их примут.

О том, что в пятницу в Брюсселе состоится экстренное совещание министров энергетики Евросоюза, заявила в интервью Associated Press еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, Еврокомиссия ожидает, что пакет мер будет принят в следующую среду, 14 сентября, и что в него войдут разделение цен на газ и другие энергоносители, временное ограничение цен на газ, изменение правил торговли на биржах и скоординированные меры по сокращению спроса.

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Bloomberg сообщал, что в ЕС собираются обсудить два возможных инструмента для сдерживания цен — лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками. Однако вариант с потолком цен в ЕК призывают рассматривать только в том случае, если страны готовы к полному прекращению поставок. Там считают, что потолок цен должен быть установлен таким образом, чтобы «Россия чувствовала себя хуже при прекращении поставок газа, чем при соблюдении ценового предела». «Учитывая, что в предыдущее десятилетие (2010–2020 гг.) цены на российский газ колебались в пределах от €5 до €35/МВтч, любое ограничение выше этого уровня гарантирует, что Россия превысит свои производственные издержки», — говорится в документах ЕК, на которые ссылается Bloomberg.

Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония). О планах Евросоюза рассмотреть потолок цен на российский газ еще в апреле говорил премьер-министр Италии Марио Драги. Позже это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В начале сентября страны G7 договорились ограничить цены на российскую нефть.

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Елена Чернышова
цены на газ ЕС потолок
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