История Запорожской АЭС. Фотогалерея

На фото (слева направо): бригадир треста «Теплоэлектромонтаж» А.В. Шахотин и шеф-инженер Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова Г.Г. Нечипоренко во время монтажа турбины в машинном зале первого энергоблока ЗАЭС, июнь 1983

1 апреля 1981 года начали закладывать фундамент реакторного отделения первого энергоблока, в конце 1982 года — монтировать реактор. Первый энергоблок Запорожской АЭС запустили 9 ноября 1984 года. Ежегодно с 1985-го по 1987 год в эксплуатацию вводили по одному энергоблоку из первой очереди строительства.

В 1988 году утвердили проект расширения станции (вторую очередь), в рамках которой построили еще два энергоблока с аналогичными реакторами. В 1989 году начал работать пятый энергоблок. Ввод в эксплуатацию шестого был запланирован на 1990 год, но в августе 1990 года Верховная рада Украины объявила мораторий на строительство и ввод новых мощностей АЭС, поэтому строительство приостановили. Последний энергоблок удалось запустить только в 1996 году