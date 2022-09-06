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История Запорожской АЭС. Фотогалерея

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в городе Энергодар. В начале специальной военной операции Россия взяла АЭС под контроль, с июля стали появляться регулярные сообщения об обстрелах станции ВСУ. Кто и как строил ЗАЭС и что с ней происходит сейчас — в фотогалерее РБК
Фото:Алексей Красовский / ТАСС
Фото: Алексей Красовский / ТАСС

На фото: строительство первого энергоблока «Запорожье-1» ЗАЭС, Энергодар, Украинская ССР, 1-25 марта 1982

Совет министров СССР принял решение о строительстве Запорожской АЭС в 1977 году. Место для новой станции выбрали по двум причинам: во-первых, там не было сельхозпредприятий, а во-вторых, в 1972 году недалеко возвели Запорожскую ТЭС и всю необходимую инфраструктуру.

В 1980 году утвердили технический проект первой очереди строительства. В нее вошли четыре энергоблока с водо-водяными реакторами ВВЭР-1000. Впервые эти реакторы были использованы в пятом блоке Нововоронежской АЭС, запущенном в мае 1980 года. Сегодня ВВЭР-1000 является самым распространенным реактором в своей серии

Фото:Алексей Красовский / ТАСС
Фото: Алексей Красовский / ТАСС

На фото (слева направо): бригадир треста «Теплоэлектромонтаж» А.В. Шахотин и шеф-инженер Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова Г.Г. Нечипоренко во время монтажа турбины в машинном зале первого энергоблока ЗАЭС, июнь 1983

1 апреля 1981 года начали закладывать фундамент реакторного отделения первого энергоблока, в конце 1982 года — монтировать реактор. Первый энергоблок Запорожской АЭС запустили 9 ноября 1984 года. Ежегодно с 1985-го по 1987 год в эксплуатацию вводили по одному энергоблоку из первой очереди строительства.

В 1988 году утвердили проект расширения станции (вторую очередь), в рамках которой построили еще два энергоблока с аналогичными реакторами. В 1989 году начал работать пятый энергоблок. Ввод в эксплуатацию шестого был запланирован на 1990 год, но в августе 1990 года Верховная рада Украины объявила мораторий на строительство и ввод новых мощностей АЭС, поэтому строительство приостановили. Последний энергоблок удалось запустить только в 1996 году

Фото:Алексей Красовский / ТАСС
Фото: Алексей Красовский / ТАСС
На фото: подъем карнизного блока для монтажа третьего энергоблока «Запорожье-3» ЗАЭС, 1-17 июня 1985
Фото:Евгений Недеря / Фотохроника ТАСС
Фото: Евгений Недеря / Фотохроника ТАСС

На фото: транспортировка парогенератора по городу Волгодонску для Запорожской АЭС, Ростовская область, СССР, 25 ноября 1985

Оборудование для Запорожской АЭС производили в Волгодонске, Санкт-Петербурге и Харькове. Реакторы поставлял Ижорский завод, турбины — Харьковский турбогенераторный завод (позднее назывался «Турбоатом» и «Украинские энергетические машины». — РБК), турбогенераторы — «Электросила» (с 2000 года — филиало ОАО «Силовые машины». — РБК), а сейсмостойкие перегрузочные машины МПС–1000 — производственное объединение «Атоммаш»

Фото:Андрей Соломонов / РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

На фото: Запорожская АЭС, 15 мая 1987

Фото:Андрей Соломонов / РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

На фото: кубинские специалисты, Энергодар, 15 марта 1987

Международная программа сотрудничества СССР в области энергии, топлива и сырья предусматривала техническое сотрудничество в строительстве и вводе в эксплуатацию АЭС в странах-членах СЭВ (Совета экономической помощи — РБК). В рамках этого сотрудничества атомные электростанции строили в ГДР, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и на Кубе. Кубинские специалисты проходили подготовку в учебно-строительном комбинате Запорожской АЭС, но из-за распада СССР и прекращения финансирования строительства АЭС Хурагуа (Куба) станция так и не была введена в эксплуатацию

Фото:Андрей Соломонов / РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

На фото: испытания перед сдачей третьего энергоблока Запорожской АЭС, 15 мая 1987

Для безопасного использования АЭС рассчитывают сроки эксплуатации, по истечению которых реактор следует остановить. Проектный срок эксплуатации реактора пятого энергоблока Запорожской АЭС закончился в 2020 году. Другие реакторы ЗАЭС прослужат дольше: сроки эксплуатации первого, второго, третьего и четвертого блоков продлили на 10 лет, по плану их остановят в 2025, 2026, 2027 и 2028 годах соответственно. Срок службы шестого энергоблока закончится в октябре 2026 года

Фото:Борис Дворный / ТАСС
Фото: Борис Дворный / ТАСС

На фото: индивидуальные дозиметры-накопители для работы в зоне повышенной радиации на Запорожской АЭС, 6 февраля 1991

В 1992 году на ЗАЭС создан учебно-тренировочный центр для поддержания профессиональной подготовки персонала. Также на станции заработала информационно-измерительная система «Кольцо», которая постоянно контролирует радиационную обстановку как на самой АЭС, так и в санитарно-защитной и 30-километровой зонах

Фото:Валерий Матыцин, Борис Дворный / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин, Борис Дворный / ТАСС
На фото (слева направо): слесарь А. Гринько и заместитель начальника химического цеха Н. Старинец во время проверки на стационарной установке радиационного контроля, октябрь 1992
Фото:Борис Дворный / ТАСС
Фото: Борис Дворный / ТАСС

На фото: герметизация верхней части реактора после замены топлива на четвертом энергоблоке, ЗАЭС, 26 октября 1993

Фото:Борис Дворный / ТАСС
Фото: Борис Дворный / ТАСС

На фото: сотрудники во время захоронения радиоактивных отходов, ЗАЭС, 26 октября 1993

Проектным решением предусматривался вывоз отработавшего ядерного топлива в стационарное хранилище в России. Но из-за ограниченных возможностей этого хранилища и невозможности его расширить Минэнерго СССР решил включить в проект строительства второй очереди ЗАЭС хранилище для отработавшего топлива.

В 1993-1995 годах вывоз ядерных отходов в Россию прекратили, провели анализ заполнения бассейнов выдержки ЗАЭС и начали поиск альтернативных способов захоронения отработанного топлива. В итоге выбрали проект американской компании Duke Engineering & Services (DE&S). На АЭС построили и ввели в эксплуатацию сухое хранилище. Его технология основана на хранении отработавших топливных сборок в вентилируемых бетонных контейнерах

Фото:Фалин / РИА Новости
Фото: Фалин / РИА Новости

На фото: центральный пульт Запорожской АЭС, 10 апреля 2004

Фото:wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

На фото: вид на Запорожскую АЭС с Каховского водохранилища, 10 июля 2009

Ежегодно ЗАЭС генерирует 40-42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях. Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой республики тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года — также в Крым (в 2014 году вошел в состав России, а в 2015-м неизвестными были взорваны опоры ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров)

Фото:Федя Кузнецов / wikipedia.org
Фото: Федя Кузнецов / wikipedia.org

На фото: вид с трубы Запорожской ТЭС на Энергодар, 23 сентября 2013

Запорожская АЭС снабжала электроэнергией 10 млн человек, а также десятки крупных промышленных предприятий, включая «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»), «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и авиастроительное объединение «Мотор Сич»

Фото:Lisa Leutner / AP
Фото: Lisa Leutner / AP

На фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступает пресс-конференции о ситуации на Запорожской АЭС, Вена, Австрия, 4 марта 2022

Минобороны России сообщило о взятии Запорожской АЭС под контроль 28 февраля 2022 года, но формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

По данным Минобороны России, Запорожская АЭС, город Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты находятся под обстрелом с середины июля. 1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия экспертов МАГАТЭ. Делегация во главе с директором агенства Рафаэлем Гросси осмотрела ЗАЭС в сопровождении представителей «Росатома».

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет о ситуации на ЗАЭС. Агентство призывает создать охраняемую зону радиационной безопасности и готово немедленно начать консультации для ее формирования

Фото:Reuters
Фото: Reuters
На фото: поврежденное здание на территории Запорожской АЭС, 16 марта 2022
Фото:vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

На фото: следы обстрела спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС, 29 августа 2022

29 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по крыше спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов. Как сообщили эксперты, повреждение крыши не несет масштабной угрозы загрязнения. Серьезный риск может возникнуть в случае заглушения реакторов и обесточивания станции.

6 сентября военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области сообщила об артиллерийском обстреле Энергодара. В результате обстрела повреждена ЛЭП в районе АЭС, город временно обесточен. «Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», — написал Рогов

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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Запорожская АЭС Запорожская область Энергодар
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