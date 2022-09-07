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Путин заявил о «брошенном в топку санкционной печи» качестве жизни в ЕС

Качество жизни европейцев, социально-экономическая стабильность приносятся в жертву «ради сохранения диктатуры США в мировых делах», считает президент

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Ради сохранения диктатуры США в мировых делах качество жизни населения Европы «бросается в топку санкционной печи», заявил президент России Владимир Путин в начале своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент начал выступление, отметив, что на смену коронавирусу пришли другие вызовы — «речь о санкционной лихорадке», которая угрожает всему миру.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах», — сказал Путин.

Катализатором санкционной политики глава государства назвал «ускользающее доминирование США в мире».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что европейские страны сами нанесли «серьезный удар» по своей экономике, президент также говорил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он указал на обострение социальных и экономических проблем, рост стоимости товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, снижение качества жизни европейцев и конкурентоспособности предприятий в странах Европы и США.

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«По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить $400 млрд», — заметил тогда Путин.

Лидеры западных стран, которые ввели санкции, например канцлер Германии Олаф Шольц, говорили, что ограничения против России «эффективны и правильны». По его словам, они нужны для давления на нее и прекращения боевых действий на Украине. В начале сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила Киеву, что Берлин не отменит санкции, даже если протесты против роста цен на энергоносители накалятся. «Мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько потребуется, независимо от того, что думает немецкий электорат», — сказала она.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение в связи с последствиями санкций против России. Он подчеркнул, что некоторые последствия санкций заметны уже сейчас, но в полной мере они будут видны в долгосрочной перспективе.

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Персоны
Татьяна Стекольникова
Владимир Путин ВЭФ санкции Евросоюз

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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