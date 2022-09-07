Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Акции «Аэрофлота» и ОАК взлетели на фоне соглашения о поставке самолетов Инвестиции, 10:27
Путин заявил, что на Западе «грубо кинули» африканские страны Политика, 10:25
«Там начальник-самодур!»: как руководителю защититься от очернения в Сети Pro, 10:12
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 10:12
Минобороны сочло «достигнутыми в полном объеме» цели учений «Восток-2022» Политика, 10:09
Путин не исключил инфляцию в России около 12% по итогам года Экономика, 10:08
Эксперты зафиксировали рекорд утечек баз данных российских компаний Технологии и медиа, 10:00
Путин ответил на вопрос о потерях и приобретениях из-за спецоперации Политика, 09:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Биткоин обновил ценовой минимум с середины июня Крипто, 09:55
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Спорт, 09:54
Растущие дивиденды и проблемы с экспортом: покупать ли акции «Белуги» Pro, 09:53
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 09:47
Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года Экономика, 09:42
Какие тренды в дизайне интерьеров будут актуальны в 2023 году Недвижимость, 09:40
ВЭФ ,  
0 

Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Указав на востребованность и эффективность программы выдачи жителям Дальнего Востока льготных кредитов, президент России предложил продлить ее «как минимум до 2030 года»

Video

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года.

«В текущем годы мы расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но врачи и учителя вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, учитывая востребованность и эффективность, предлагаю ее продлить, как минимум до 2030 года», — заявил Путин.

Президент напомнил, что, благодаря льготной программе дальневосточной ипотеки, новое жилье по ставке до 2% годовых приобрели уже 48 тыс. семей.

Накануне тема расширения доступности программы дальневосточной ипотеки обсуждалась на встрече Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе встречи глава региона попросил изменить условия программы так, чтобы вступить в нее могли люди в возрасте до 40 лет, а максимальный размер кредита увеличился до 8,5 млн руб.

«Проработаем», — пообещал Путин.

Дальневосточная ипотека — 2022. Как получить кредит и на что потратить
Недвижимость
Фото:Andrei Stepanov/shutterstock.com

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Graeme Robertson / Getty Images Как россиянину открыть счет в иностранном банке
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Alex Wong / Getty Images Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов
Инструкции

Программа «Дальневосточная ипотека» позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилого помещения на Дальнем Востоке. Оператором программы выступает институт жилищного развития «Дом.РФ», который компенсирует банкам недополученную прибыль. Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ.

«Необходимо нарастить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке», — заявил 7 сентября на ВЭФ президент, указав также на необходимость использовать при строительства передовые «зеленые», энергоэффективные технологии, снизить цены на квартиры и повысить доступность жилья для жителей региона. По словам Путина, до 2030 года на Дальнем Востоке планируется ввести в строй около 2,5 млн кв. м жилья. Первые конкурсы по отбору застройщиков власти регионов должны провести еще до конца текущего года, подчеркнул президент.

Он также поручил ускорить начало строительство домов, в которых квартиры смогут арендовать — по ставке ниже рыночной — молодые специалисты, приезжающие на Дальний Восток из других регионов или закончившие местные вузы. Всего для этих целей планируется построить 10 тыс. квартир.

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Владимир Путин ВЭФ Дальний Восток

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Россиянам разрешили получить второй дальневосточный гектар
Общество
Мишустин бессрочно продлил программу «сельской ипотеки»
Общество
Банки начнут давать россиянам отсрочку на первый взнос по ипотеке
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter