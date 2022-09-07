Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Указав на востребованность и эффективность программы выдачи жителям Дальнего Востока льготных кредитов, президент России предложил продлить ее «как минимум до 2030 года»

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Президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года.

«В текущем годы мы расширили программу дальневосточной ипотеки. Теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но врачи и учителя вне зависимости от возраста. Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, учитывая востребованность и эффективность, предлагаю ее продлить, как минимум до 2030 года», — заявил Путин.

Президент напомнил, что, благодаря льготной программе дальневосточной ипотеки, новое жилье по ставке до 2% годовых приобрели уже 48 тыс. семей.

Накануне тема расширения доступности программы дальневосточной ипотеки обсуждалась на встрече Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ходе встречи глава региона попросил изменить условия программы так, чтобы вступить в нее могли люди в возрасте до 40 лет, а максимальный размер кредита увеличился до 8,5 млн руб.

«Проработаем», — пообещал Путин.

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Программа «Дальневосточная ипотека» позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилого помещения на Дальнем Востоке. Оператором программы выступает институт жилищного развития «Дом.РФ», который компенсирует банкам недополученную прибыль. Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ.

«Необходимо нарастить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке», — заявил 7 сентября на ВЭФ президент, указав также на необходимость использовать при строительства передовые «зеленые», энергоэффективные технологии, снизить цены на квартиры и повысить доступность жилья для жителей региона. По словам Путина, до 2030 года на Дальнем Востоке планируется ввести в строй около 2,5 млн кв. м жилья. Первые конкурсы по отбору застройщиков власти регионов должны провести еще до конца текущего года, подчеркнул президент.

Он также поручил ускорить начало строительство домов, в которых квартиры смогут арендовать — по ставке ниже рыночной — молодые специалисты, приезжающие на Дальний Восток из других регионов или закончившие местные вузы. Всего для этих целей планируется построить 10 тыс. квартир.