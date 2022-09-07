Путин заявил, что на Западе «грубо кинули» африканские страны

Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Западные государства «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна из Украины. Об этом, выступая на планерной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«То что мы видим, это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. <...> Выяснилось что они [западные страны] в очередной раз грубо кинули, <...> надули не только нас, но и беднейшие страны», — отметил глава государства.

В то же время, по словам Путина, Россия продолжит работу в рамках «зерновой сделки» в надежде, что ее главные цели будут достигнуты.

Материал дополняется