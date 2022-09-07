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Пашинян указал на риски обострения конфликта на Кавказе из-за Украины

Пашинян: внимание мирового сообщества к Украине рискует привести к эскалации на Кавказе
По словам армянского премьера, из-за концентрации внимания на Украине конфликт на Южном Кавказе рискует обостриться вновь. При этом он выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией ситуацию удастся удержать под контролем

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Из-за концентрации внимания международного сообщества на ситуации вокруг Украины на Южном Кавказе возрастает риск эскалации. Об этом, выступая на планерной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил президент Армении Никол Пашинян, трансляцию ведет РБК.

«Для нашего региона сейчас непростые времена, продолжаются вызовы с безопасностью. И когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера Армении в сфере безопасности — России — сконцентрировано на ситуации вокруг Украины, есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в нашем регионе», — сказал он.

При этом Пашинян выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией и другими партнерами Армении удастся удержать ситуацию в регионе под контролем.

«Есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой, и это можно использовать для дестабилизации ситуации [на Кавказе]. Есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе — с пророссийским правительством и использовать это как фактор для оправдания дестабилизации в регионе. Я рад, что по этим вопросам мы находимся в тесном диалоге с нашими партнерами, пытаясь прояснить нашу позицию по всем вопросам международной повестки. Наши отношения как были, так и остаются стратегически союзническими с Россией. Россия — главный фактор безопасности Армении», — сказал премьер и подчеркнул, что Армения не боится вторичных санкций из-за союза с Россией.

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Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, после того как Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение по итогам обострения конфликта между двумя закавказскими странами. По итогам боевых действий Азербайджан вернул контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.

В 2022 году Баку и Ереван активизировали мирные переговоры и провели несколько встреч в Брюсселе (Евросоюз выступает посредником). В мае армянские власти договорились с азербайджанскими о запуске работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Однако в начале августа этого года ситуация в регионе вновь обострилась: российское Минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Баку проводил в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие», добиваясь демилитаризации территории. Власти страны утверждают, что в Карабахе находятся армянские военнослужащие. Ереван это отрицает.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Никол Пашинян санкции обострение в Нагорном Карабахе Военная операция на Украине
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