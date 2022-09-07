Премьер Монголии рассказал о строительстве газопровода из России в Китай

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Минобороны России сообщило о взятии села Кодема Политика, 13:29
Новый TikTok: как бренду продвигаться в YouTube Shorts Pro, 13:29
Карпин предложил сдвинуть внутрироссийский календарь из-за матча сборной Спорт, 13:24
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:21
Неизвестный пытался поджечь каток «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе Спорт, 13:20
Россиянам могут разрешить покупку золотых слитков напрямую на заводах Инвестиции, 13:14
Путин заявил, что уехавшие из России журналисты «работали против страны» Политика, 13:10
Умер режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жакен Общество, 13:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Победивший Карлсена шахматист признался в читерстве Спорт, 12:59
Побудьте стартапом: как реструктурировать компанию в нестабильные времена Pro, 12:58
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 12:58
Карпин объяснил невызов легионеров в сборную России Спорт, 12:57
Сеть Ethereum столкнулась с проблемами после хардфорка Крипто, 12:57
Анджелина Джоли подала против Брэда Питта иск на $250 млн Life, 12:54
ВЭФ ,  
0 

Премьер Монголии рассказал о строительстве газопровода из России в Китай

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил надежду на то, что осуществить проект удастся к 2029 году

Video

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума рассказал о ходе подготовки строительства газопровода из России в Китай через территорию страны. По его словам, работы по этому проекту планируется завершить до 2029 года.

«Мы уже разработали предварительные технико-экономические обоснования, детально обсудили их с руководством «Газпрома». В ближайшем будущем мы внесем проект документов в парламент», — сказал монгольский премьер.

Владимир Путин сообщил, что параметры поставок газа в Китай через Монголию и даже цены уже согласованы. «Монголия — дружественная нам страна, стабильная в политическом плане, и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера, все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья — сложные переговорщики, конечно, исходят из своих национальных интересов. Но они стабильные и надежные партнеры», — сказал глава государства.

В Монголии назвали возможные сроки начала строительства «Силы Сибири-2»
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В середине июля монгольские власти заявляли о том, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может быть начато в 2024 году. В интервью Financial Times Оюун-Эрдэнэ указывал, что российская спецоперация на Украине затруднила развитие этого проекта, однако выразил надежду, что работа будет продолжена по плану.

Газопровод через территорию Монголии должен соединить месторождения Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Его примерная протяженность — около 6,7 тыс. км, проектируемая мощность — 50 млрд куб. м в год.

Читайте на РБК Pro
Pro
Силы воли не хватает. Вот 5 способов ее развить
Инструкции
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock «Там начальник-самодур!»: как руководителю защититься от очернения в Сети
Статьи
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин РФ, значит — валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции
Статьи

В январе этого года South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2020 году около 43% СПГ, который импортировал Китай, пришлось на Австралию.

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Монголия газопровод Китай

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Монголии назвали возможные сроки начала строительства «Силы Сибири-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter