Премьер Монголии рассказал о строительстве газопровода из России в Китай

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил надежду на то, что осуществить проект удастся к 2029 году

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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума рассказал о ходе подготовки строительства газопровода из России в Китай через территорию страны. По его словам, работы по этому проекту планируется завершить до 2029 года.

«Мы уже разработали предварительные технико-экономические обоснования, детально обсудили их с руководством «Газпрома». В ближайшем будущем мы внесем проект документов в парламент», — сказал монгольский премьер.

Владимир Путин сообщил, что параметры поставок газа в Китай через Монголию и даже цены уже согласованы. «Монголия — дружественная нам страна, стабильная в политическом плане, и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера, все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья — сложные переговорщики, конечно, исходят из своих национальных интересов. Но они стабильные и надежные партнеры», — сказал глава государства.

В середине июля монгольские власти заявляли о том, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может быть начато в 2024 году. В интервью Financial Times Оюун-Эрдэнэ указывал, что российская спецоперация на Украине затруднила развитие этого проекта, однако выразил надежду, что работа будет продолжена по плану.

Газопровод через территорию Монголии должен соединить месторождения Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Его примерная протяженность — около 6,7 тыс. км, проектируемая мощность — 50 млрд куб. м в год.

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В январе этого года South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2020 году около 43% СПГ, который импортировал Китай, пришлось на Австралию.