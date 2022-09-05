«Не сдамся» и «маме привет»: письма Ивана Сафронова семье и друзьям

Адресат: Сергей Горяшко, коллега по ИД «Коммерсантъ», журналист

«Кажется, я писал уже тебе про свой нехитрый быт; могу только добавить, что организм переживает еще ломку, хотя в принципе адаптировался. Очень тяжело жить в безделии — возможности трудиться хоть как-то нет: я бы с удовольствием разносил книжки, убирал территорию, да хоть стенки красил бы, но тут такое не практикуется. Учусь блокировать мысли и отсекать все ненужное; веду какое-то подобие дневника (просто записи о разном). Сплю нормально, хотя стабильно раз в ночи просыпаюсь: нервное, наверно. Адвокаты говорят, что в первые два месяца так всегда — что же, проверим😊»