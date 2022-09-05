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«Не сдамся» и «маме привет»: письма Ивана Сафронова семье и друзьям

Суд признал Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Более двух лет Сафронов из СИЗО переписывался с семьей и друзьями. РБК публикует письма журналиста

Адресат: Лиза Миллер, коллега по ИД «Коммерсантъ»

«Маме привет😊»

Адресат: Ирина Ковязина, сестра Ивана Сафронова

«Пишу в субботу — только что закончился «Квартирный вопрос» на НТВ, а значит, уже пора садиться за письма!»

Адресат: Ирина Ковязина, сестра Ивана Сафронова

«Только что вернулся с прогулки — и когда обратно дошел до камеры, то увидел ЕДУ! Котлеты по-киевски, «Докторская»... Сначала даже не поверил — думал, что от жары галлюцинации начались. Но нет=)»

Адресат: Ирина Ковязина, сестра Ивана Сафронова

Адресат: Ксения Миронова, девушка Ивана Сафронова

«P.S. будь моей женой!»

Адресат: Ксения Миронова, девушка Ивана Сафронова

«У меня столько историй для тебя припасено! Ты офигеешь!»

Адресат: Александра Джорджевич, бывший журналист ИД «Коммерсантъ» и «Новой газеты»

«Про меня: ну, уже послезавтра судебные заседания возобновятся, два дня подряд съезжу в Мосгорсуд, а потом до 5 июля снова буду бить баклуши😊 Я, если честно, уже все подготовил и сам подготовился к процессу, хотя осознание бредовости происходящего не поддается здравому смыслу: сама поняла, в каких условиях все происходит, обсуждаем на серьезных щщах (😊 ) то, чего нет и не было никогда»

Адресат: Александра Джорджевич, бывший журналист ИД «Коммерсантъ» и «Новой газеты»

«Я обещал тебе не тратить энергетику на негатив, поэтому воспринимаю все происходящее не слишком близко к сердцу»

Адресат: Сергей Горяшко, коллега по ИД «Коммерсантъ», журналист

«Кажется, я писал уже тебе про свой нехитрый быт; могу только добавить, что организм переживает еще ломку, хотя в принципе адаптировался. Очень тяжело жить в безделии — возможности трудиться хоть как-то нет: я бы с удовольствием разносил книжки, убирал территорию, да хоть стенки красил бы, но тут такое не практикуется. Учусь блокировать мысли и отсекать все ненужное; веду какое-то подобие дневника (просто записи о разном). Сплю нормально, хотя стабильно раз в ночи просыпаюсь: нервное, наверно. Адвокаты говорят, что в первые два месяца так всегда — что же, проверим😊»

Адресат: Сергей Горяшко, коллега по ИД «Коммерсантъ», журналист

«Я верю, что все будет хорошо. И да, подумай, если вам интересно, то напиши какие-нибудь темы — я бы черканул колонку вам. Эксклюзив, так сказать😊»

Адресат: Лиза Миллер, коллега по ИД «Коммерсантъ»

«За меня не переживайте — я живой/здоровый; знаю, что время идет, но ничего страшного в этом не вижу — жизнь идет, а это главное. Я готов бороться, биться, просто потому что не могу иначе. Не сдамся, родной Лизон»

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