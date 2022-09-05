«Не сдамся» и «маме привет»: письма Ивана Сафронова семье и друзьям
Адресат: Лиза Миллер, коллега по ИД «Коммерсантъ»
«Маме привет😊»
Адресат: Ирина Ковязина, сестра Ивана Сафронова
«Пишу в субботу — только что закончился «Квартирный вопрос» на НТВ, а значит, уже пора садиться за письма!»
Адресат: Ирина Ковязина, сестра Ивана Сафронова
«Только что вернулся с прогулки — и когда обратно дошел до камеры, то увидел ЕДУ! Котлеты по-киевски, «Докторская»... Сначала даже не поверил — думал, что от жары галлюцинации начались. Но нет=)»
Адресат: Ксения Миронова, девушка Ивана Сафронова
«P.S. будь моей женой!»
Адресат: Ксения Миронова, девушка Ивана Сафронова
«У меня столько историй для тебя припасено! Ты офигеешь!»
Адресат: Александра Джорджевич, бывший журналист ИД «Коммерсантъ» и «Новой газеты»
«Про меня: ну, уже послезавтра судебные заседания возобновятся, два дня подряд съезжу в Мосгорсуд, а потом до 5 июля снова буду бить баклуши😊 Я, если честно, уже все подготовил и сам подготовился к процессу, хотя осознание бредовости происходящего не поддается здравому смыслу: сама поняла, в каких условиях все происходит, обсуждаем на серьезных щщах (😊 ) то, чего нет и не было никогда»
Адресат: Александра Джорджевич, бывший журналист ИД «Коммерсантъ» и «Новой газеты»
«Я обещал тебе не тратить энергетику на негатив, поэтому воспринимаю все происходящее не слишком близко к сердцу»
Адресат: Сергей Горяшко, коллега по ИД «Коммерсантъ», журналист
«Кажется, я писал уже тебе про свой нехитрый быт; могу только добавить, что организм переживает еще ломку, хотя в принципе адаптировался. Очень тяжело жить в безделии — возможности трудиться хоть как-то нет: я бы с удовольствием разносил книжки, убирал территорию, да хоть стенки красил бы, но тут такое не практикуется. Учусь блокировать мысли и отсекать все ненужное; веду какое-то подобие дневника (просто записи о разном). Сплю нормально, хотя стабильно раз в ночи просыпаюсь: нервное, наверно. Адвокаты говорят, что в первые два месяца так всегда — что же, проверим😊»
Адресат: Сергей Горяшко, коллега по ИД «Коммерсантъ», журналист
«Я верю, что все будет хорошо. И да, подумай, если вам интересно, то напиши какие-нибудь темы — я бы черканул колонку вам. Эксклюзив, так сказать😊»
Адресат: Лиза Миллер, коллега по ИД «Коммерсантъ»
«За меня не переживайте — я живой/здоровый; знаю, что время идет, но ничего страшного в этом не вижу — жизнь идет, а это главное. Я готов бороться, биться, просто потому что не могу иначе. Не сдамся, родной Лизон»