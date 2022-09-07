Рост расходов на фоне сокращения доходов: опрос читателей РБК

Читатели РБК ожидают, что в ближайшие полгода российская экономика пойдет на спад. Опрос показал: доходы сократились, соцсетями стали пользовать реже, общения из-за расхождений в политических взглядах пользователи не прекратили

Как и кого спрашивали Опрос проводился среди пользователей rbc.ru в период с 20 по 28 августа. В опросе приняли участие 17,7 тыс. человек. Согласно указанным пользователями данным, среди них: владельцы бизнеса (17% респондентов), наемные работники — руководители (22%), наемные работники — специалисты (36%), индивидуальные предприниматели (12%), студенты (1%), пенсионеры (11%), другое (2%).