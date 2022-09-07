Путин рассказал, каким должен быть мир

Владимир Путин: мир должен быть более справедливым и не должен быть основан на диктате

По словам президента России, справедливый мир должен основываться на международном праве, а не на правилах, которые откуда-то выковыривали некоторые страны

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Владимир Путин считает, что современный мир должен быть гораздо более справедливым и не должен быть основан на диктате одной страны, «которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже и выше» и основывает политику на своей якобы исключительности». Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, какое у России представление о многополярности.

«Основываться надо на принципах международного права, а не на правилах, которые кто-то под себя придумывает. В этом и заключается стабильность мирового порядка», — сказал российский президент.

На вопрос, почему проблемы не удается решить миром, Путин ответил, что «международное право постоянно попирается». «Сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности», — сказал президент.

Путин вспомнил события в Ираке и Югославии. Он напомнил, что в ходе конфликта в Косово Международный суд ООН принял решение, в соответствии с которым если какая-то часть страны хочет объявить независимость, она может не просить разрешения у правительства своей страны. По его словам, такое же право реализовали Донецкая и Луганская народные республики, а Россия в соответствии с Уставом ООН имела право признать их и заключить договоры о взаимопомощи. «Соответствует это Уставу ООН? Соответствует. Мы оказываем помощь нашим союзникам. А что в Ираке и Ливии? Какие правила, откуда их выковыривали?» — сказал Путин.