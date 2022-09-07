Путин ответил на вопрос о потерях и приобретениях из-за спецоперации

По словам главы государства, Москва ответила зеркально на действия Украины и выполнит свой долг до конца

Video

Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий на Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году.

Отвечая на вопрос, что Россия приобрела и что потеряла после начала спецоперации 24 февраля, Путин заявил: «Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы».

Путин заявил, что военные действия на востоке Украины в 2014 году начали после государственного переворота в Киеве те, «кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа». «После многократных попыток решить это мирным путем Россия приняла решение ответить зеркально, как действовал потенциальный противник. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают. Это наш долг и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны», — сказал Путин.

Материал дополняется