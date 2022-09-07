Путин пригласил иностранных бизнесменов в Россию словом welcome

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены приезжали сюда работать, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас — да. Что их закрывать-то? Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения, а таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать, — welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают, что ограничивать-то их, так?» — сказал Путин.

С конца февраля западные иностранные компании начали массово прекращать или ограничивать свою деятельность в России. По данным Йельского института лидерства руководителей высшего звена, каждая вторая из 1345 зарубежных компаний приостановила деятельность на российском рынке или полностью ушла с него.

На фоне новых ограничений правительство России объявило о мерах поддержки бизнеса, в частности ввело мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса до конца года, а также объявило о программе льготной ипотеки и отсрочки от призыва для сотрудников ИТ-компаний.