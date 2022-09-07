Путин назвал глупостью идею ограничить цены на нефть и газ

По словам российского президента, европейцы принимали «дурацкие решения», а теперь пытаются понять, как от этого уйти

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума назвал глупостью идею ЕС ограничить цены на нефть и газ. РБК ведет трансляцию. «Все ограничения в торговле ведут лишь к повышению цен. Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения. Цена улетела за €3000. Теперь думают, как от этого уйти», — сказал президент.

«Европейский рынок для поставок газа считался премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется. В начале кризиса вокруг Украины он перестал быть премиальным. Американцы перенаправили свои танкеры в Китай, потому что там было выгодней продавать», — сказал Путин.

«У нас нет никаких проблем с реализацией. Тем более с такой экономикой как Китай. Изучаем и другие маршруты через Приморский край, через Монголию», — отметил президент.

Путин отметил, что при необходимости можно будет включить «Северный поток 2» — «мы ничего зря не строим», сказал президент. Он рассказал и о ситуации с «Северным потоком-1».

«Северный поток-1» подчинен британскому праву. Контракт на обслуживание турбин заключен с дочкой в Великобритании, которая поставила «Газпром» под санкции. Британская «дочка» Siemens даже не реагирует на запросы «Газпрома». Можно сколько угодно фотографироваться с турбиной, но документы-то передайте», — сказал Путин. «Какое оружие? Сами натворили дел, а теперь пытаются понять, как из них выпутаться».