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Министры стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть

Изначальный уровень ограничений цен, который введут страны, может быть пересмотрен, согласились министры. Страны G7 намерены запретить оказывать услуги судам, которые будут перевозить сырье стоимостью выше потолка цен
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Главы Минфинов стран «Группы семи» договорились ввести потолок цен на российскую нефть, сообщают Reuters и корреспондент Sky News.

Как уточнила корреспондент Sky Тамара Коэн в Twitter, министры пришли к такому соглашению на виртуальном саммите. По словам канцлера казначейства Британии Надхима Захави, мера включает «запрет для страхования и финансирования танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен», передала журналист.

Reuters со ссылкой на заявление пишет, что изначально выбранный ценовой предел, базирующийся на технических вводных, может быть пересмотрен при необходимости. Государства G7 также разработают механизмы для смягчения последствий, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам, в том числе российским.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Материал дополняется. 

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