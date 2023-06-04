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Прорыв диверсантов в Белгородскую область. Что известно к 20:30

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня сообщил о боях с диверсантами в Новой Таволжанке и захваченных военных. Минобороны позже заявило, что атака группы украинских террористов отбита
Последствия обстрела со стороны ВСУ в&nbsp;Шебекино
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино (Фото: Алексей Гавриш / ТАСС)

В Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа, сообщил 4 июня губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал о боях в Новой Таволжанке (село в непосредственной близости от границы с Украиной в Шебекинском районе области). Минобороны позже объявило, что после нанесения артиллерийского удара «противник рассеян и отошел».

  • В 16:54 Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что диверсионно-разведывательная группа проникла в Белгородскую область и ведутся бои в Новой Таволжанке. «Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал он.
  • За несколько часов до заявления Гладкова диверсанты, называющие себя представителями «Русского добровольческого корпуса» выпустили видеообращение с предложением передать пленных российских военных в обмен на возможность пообщаться с губернатором Гладковым. Встреча была предложена в храме в Новой Таволжанке.
  • Гладков назвал обратившихся к нему «негодяями, убийцами и фашистами». В то же время он заявил о готовности встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино. «Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность», — сказал губернатор.
  • Через два часа после заявления губернатора Минобороны заявило, что была «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области» (в районе села находится река Северский Донец, она пересекает границу с Украиной). «По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — утверждают в ведомстве. В сообщении ведомства ничего не говорилось по пострадавших, погибших или захваченных в плен.

Прорыв диверсантов в Белгородскую область. Что известно к 20:30
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«Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ) брал на себя ответственность за нападение на Брянскую область в начале марта. Тогда атаке подверглись села Любечане и Сушаны, погибли два человека.

Предполагаемые участники нападения — основатель РДК, неонацисты Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексей Огурцов, а также актер Кирилл Канахин, игравший в эпизодах в российских сериалах, объявлены в России в розыск.

РДК, а также «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен), взял на себя ответственность и за атаку на Белгородскую область в 22 мая. В участии в нападении подозреваются националист Алексей Левкин (с 2018 года заочно арестован в России по делу о создании экстремистского сообщества) и бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов. Последний в 2014 году уехал на Украину, принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева и присоединился «Правому сектору» (признан в России экстремистским и запрещен). Левкин называл себя ветераном боевых действий в Донбассе на стороне Украины и фотографировался с основателем «Правого сектора» Андреем Билецким.

Ситуация в Белгородской области

  • Белгородская область в последние дни постоянно подвергается обстрелам. По словам губернатора, минувшей ночью они произошли в Шебекинском и Волоконовском районе (оба граничат с Украиной).
  • Днем 4 июня снаряды попали на территорию рынка в центре Шебекино, произошел пожар. Тогда же над Белгородом сработала система ПВО, рассказывал губернатор.
  • По словам Гладкова, в течение 3 июня по Шебекинскому городскому округу в общей сложности было выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке погибли две женщины, еще двое пострадали, в Шебекино есть повреждения административных и коммерческих объектов.
  • 3 июня обстрелам также подверглись: Борисовский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский район.

Днем 4 июня власти Запорожской области сообщили о попытке прорыва ВСУ и «польских наемников» на запорожском направлении. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, они продвинулись на 400 метров, но потом были отброшены российскими силами назад. ВСУ потеряли не менее десяти единиц техники и около 50 человек, утверждал Рогов.

Киев в последние месяцы заявляет о подготовке контрнаступления, его сроки уже утверждены, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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2 марта украинская диверсионная группа атаковала села Любечане и Сушаны в Брянской области. В результате действий диверсантов погибли два человека. Вечером того же дня ФСБ сообщала, что «вылазка украинских националистов пресечена». 

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. СК возбудил дело по соответствующей статье. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинских диверсантах в Белгородской области «провокацией» и заявил, что Киев не отправляет в Россию диверсионно-разведывательные группы.

22 мая диверсионная группа атаковала приграничный Грайворонский городской округ Белгородской области. В регионе временно объявлялся режим контртеррористической операции. Погиб один мирный житель, его, по словам губернатора Гладкова, застрелили, более 10 человек пострадали. 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены.

В Кремле заявили, что цель нападения диверсантов – отвлечь внимание от ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР. Незадолго до этого Минобороны объявило о взятии города под контроль российскими войсками. Подоляк говорил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке на Белгородскую область.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине диверсанты Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны
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