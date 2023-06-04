Рогов заявил о попытке прорыва ВСУ и поляков на запорожском направлении

ВСУ попытались прорвать фронт в Запорожской области, но были отброшены назад и потеряли около 50 бойцов, утверждает Рогов. Он сообщил, что активные бои продолжаются

Фото: vrogov / Telegram

Днем 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на запорожском направлении в районе Времевского выступа, в атаке участвовали «польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса», сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Они продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад, заявил Рогов. По его словам, ВСУ потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 бойцов. Основные бои шли возле населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка (Нескучное-Макаровка). В них участвовали две мотопехотные роты и бронетехника, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Рогов добавил, что «враг не прекращает попытки штурма» и активные боевые действия продолжаются.

Новодаровка находится в Гуляйпольском районе области, в 31 км от районного центра — Гуляйполя. Ровнополь и Времьевка — села в Великоновоселковском районе ДНР.

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления. К июню, по его словам, украинские военные закончили формирование ударных группировок на запорожском направлении. Он заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, также было сформировано несколько линий глубокоэшелонированной обороны. По мнению врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе еще осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая сообщил, что сроки наступления ВСУ утверждены. Российские власти заявили, что военные отслеживают всю информацию на эту тему и готовы к действиям ВСУ.

Зеленский сразу после начала военных действий объявил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из иностранных добровольцев. Российские власти называют их наемниками. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в боях на стороне Киева участвуют более 2,5 тыс. иностранцев.