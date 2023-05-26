Гладков заявил о гибели мирного жителя от выстрела в голову при атаке ДРГ

Мирный житель погиб во время захода диверсантов в село Козинка 22-23 мая. Как сообщил Гладков, это был «командир отделения Преображенского батальона», который более не является военным. Его семье предоставят положенные выплаты

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Во время нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Грайворонский городской округ Белгородской области один из мирный жителей погиб от выстрела в голову, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал глава области.

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Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона, уточнил Гладков, но он не являлся военнослужащим. Из областного бюджета его семье выплатят 3 млн руб., как положено за гибель военных, а его несовершеннолетней дочери до достижения ею 21-летнего возраста будут ежемесячно выплачивать 50 тыс. руб. в месяц. что положено детям «погибших членов самообороны».

Диверсанты проникли в Грайворонский городской округ 22 мая, атака началась утром с обстрела, позднее на территорию округа прошли пехота и бронетехника. Нападение затронуло город Грайворон, села Козинка, Глотово и Гора-Подол. В области вводили режим контртеррористической операции (КТО), жителей округа эвакуировали.

Днем 23 мая Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, они потеряли 70 человек. Режим КТО в регионе в тот же день сняли.

Гладков рассказал, что мирный житель «погиб от рук ВСУ» в Козинке. Его жена пострадала. Всего были ранены 13 мирных жителей. Еще одна женщина скончалась от сердечной недостаточности при эвакуации. В округе были повреждены около полутысячи зданий.

Губернатор отмечал, что у него в связи с произошедшими событиями больше вопросов к Минобороны, чем у жителей области. Министр обороны Сергей Шойгу обещал, что впредь военные будут реагировать на подобные действия со стороны Украины «оперативно и предельно жестко». Гладков говорил, что у границы созданы семь батальонов территориальной обороны, их численность — около трех тысяч человек, но они не имеют вооружений, и власти ищут «законное основание» обеспечить их ими.