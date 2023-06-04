Гладков сообщил о 519 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах

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Украинские военные за сутки 3 июня выпустили по Шебекинскому городскому округу 519 единиц различных боеприпасов, два человека погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, в Новой Таволжанке и в Безлюдовке (села в Шебекинском районе) две женщины погибли от полученных травм. В тех же селах есть еще двое пострадавших.

В самом Шебекино есть повреждения административных и коммерческих объектов, в селе Графовка зафиксировано 11 прилетов, в Безлюдовке — 19 прилетов, сообщил глава региона.

Село Муром подверглось обстрелу 52 раза, там повреждения получили административное здание, школа, детский сад. По селу Зиборовка было выпущено около 20 снарядов, по Новой Таволжанке — 102 прилета, там пострадали 60 частных домовладений, в поселке Маслова Пристань — десять прилетов.

Кроме того, за прошедшие сутки, как заявляет губернатор области, ВСУ выпустили три снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе, есть повреждения в поселке Разумное и селе Ближняя Игуменка, а также:

в Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок;

была обстреляна окраина села Богун-Городок; в Волоконовском районе зафиксировано 23 прилета — по хутору Старый и селу Тишанка;

зафиксировано 23 прилета — по хутору Старый и селу Тишанка; в Грайворонском округе рядом с селом Козинка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Глотово — восемь снарядов;

рядом с селом Козинка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Глотово — восемь снарядов; в Краснояружском районе зафиксировали семь прилетов по окраине поселка Прилесье, по поселку Графовка выпустили два снаряда. Пострадавших нет.

Обстрелы по Шебекино и Шебекинскому городскому округу в последние несколько дней усилились. Губернатор Белгородской области Гладков сообщал, что за сутки 2 июня по Шебекинскому округу была выпущена 371 единица различных боеприпасов. Власти объявили добровольную эвакуацию, в первую очередь такой вариант предлагается семьям с детьми. Их согласились принять в Воронежской, Томской, Пензенской, Ярославской областях и других регионах.