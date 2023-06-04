Гладков сообщил о ночном обстреле Шебекинского и Волоконовского округов

На попавших под обстрел территориях «много повреждений», сообщил белгородский губернатор. «Информации о пострадавших нет», — добавил он

Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области попали под обстрел ночью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Много повреждений. Информации о пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что накануне погибли два человека в селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, и призвал жителей обстреливаемых населенных пунктов, в первую очередь Шебекинского округа, «прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома».

По словам губернатора, на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. человек. «Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь «Бригантина «Белогорье», — добавил Гладков.

Накануне губернатор сообщал, что за 2 июня были обстреляны Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. В результате погибли пять человек, есть также раненые и повреждения. Только по Шебекинскому округу был выпущен 371 снаряд, отмечал он. 1 июня по Шебекино попало максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал Гладков. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — говорил он.

3 июня дважды срабатывало ПВО над Белгородом, обстрелу подверглось село Муром.