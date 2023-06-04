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Кадыров предложил направить чеченские силы в Белгородскую область

Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область
Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов (слева направо)
Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов (слева направо) (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением направить в Белгородскую область чеченские подразделения, которые, по его словам, обладают необходимым антитеррористическим опытом. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья», — отметил глава Чечни.

Он пояснил, что к таким подразделениям относятся полки и батальоны Росгвардии и полиции, в частности, Специальный полк республиканского МВД им. Ахмата Кадырова. По его словам, в общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек.

«Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа», — заключил Кадыров.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Рамзан Кадыров Владимир Путин Белгородская область чеченцы Военная операция на Украине
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