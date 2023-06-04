Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.
Утром 4 июня Гладков рассказал, что ночью под обстрел попали Шебекинский и Волоконовский районы и округа, там «много повреждений».
Накануне дважды срабатывало ПВО над Белгородом, обстрелу подверглось село Муром.
Днем ранее обстрелу подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. В результате погибли пять человек, есть также раненые и повреждения.
Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последнее время удары участились. 1 июня по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — говорил Гладков. Минобороны сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.