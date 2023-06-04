Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью были обстреляны Шебекинский и Волоконовский районы и округа

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

Утром 4 июня Гладков рассказал, что ночью под обстрел попали Шебекинский и Волоконовский районы и округа, там «много повреждений».

Накануне дважды срабатывало ПВО над Белгородом, обстрелу подверглось село Муром.

Днем ранее обстрелу подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. В результате погибли пять человек, есть также раненые и повреждения.