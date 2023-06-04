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Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью были обстреляны Шебекинский и Волоконовский районы и округа
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

Утром 4 июня Гладков рассказал, что ночью под обстрел попали Шебекинский и Волоконовский районы и округа, там «много повреждений».

Накануне дважды срабатывало ПВО над Белгородом, обстрелу подверглось село Муром.

Днем ранее обстрелу подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. В результате погибли пять человек, есть также раненые и повреждения.

Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО

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Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последнее время удары участились. 1 июня по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — говорил Гладков. Минобороны сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.

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Елена Чернышова
Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО Военная операция на Украине
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