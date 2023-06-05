Губернатор Гладков: в Белгородском районе в результате атаки БПЛА загорелся энергообъект

Гладков сообщил о пожаре на энергообъекте в Белгородском районе

В Белгородском районе горит энергетический объект, предварительная причина - сброшенное с беспилотника взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В Белгородском районе после атаки беспилотника загорелся один из энергетических объектов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Местные паблики уточняют, что объектом атаки стала подстанция в городе Болховец.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Ситуация в Белгородской области обострилась в последние недели. Гладков сообщал о рекордных по количеству используемых ВСУ снарядов, которыми обстреливают приграничные села, а накануне заявил об очередном прорыве украинской ДРГ на территорию области.

Через два часа после заявления Гладкова Минобороны России сообщило об отражении атаки диверсантов. По данным военного ведомства, украинская ДРГ попыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам был нанесен артиллерийский удар, противник отступил.