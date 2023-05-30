Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ

Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем видеобращении по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего. Конкретных дат он не назвал.

«[Обсуждалось] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — сказал Зеленский (цитата по «Фокус»).

Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 27 мая также не называл конкретных дат, но говорил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.