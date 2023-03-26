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Подозреваемого в организации атаки в Брянской области объявили в розыск

МВД объявило в розыск подозреваемого в организации нападения в Брянской области Капустина
В розыск также объявили и другого предполагаемого участника нападения на села в Брянской области – актера Кирилла Канахина

МВД России объявило в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого ФСБ считает организатором нападения на села в Брянской области, следует из данных на сайте министерства.

Капустин разыскивается по статье уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно. Его ФИО, дата и место рождения совпадают с теми, что указаны в реестре Росфинмониторинга.

В розыск также объявлен Кирилл Канахин, которого ФСБ, по данным «Коммерсанта», опознала как участника атаки в Брянской области. Канахин — актер и в 2000-х играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».

Нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Климовском районе Брянской области, примерно в 20 км друг от друга, произошло 2 марта. В результате погибли двое человек, а также ранен ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Основатель организации Денис Капустин сообщил Financial Times, что атака была согласована с Киевом. Украинские власти свою причастность к нападению отрицают.

Материал дополняется

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розыск Брянская область нападение
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