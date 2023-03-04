Что происходит в приграничье Брянской области после атаки диверсантов
Что происходит в приграничных селах Брянской области после атаки диверсантов
Все подъезды к пострадавшим селам Любечане и Сушаны и другим приграничным территориям заблокированы. Первый блокпост — на повороте в селе Сачковичи, здесь проверкой транспорта — так называемыми фильтрационными мероприятиями — занимаются сотрудники полиции и ГИБДД. На этом блокпосту проверяют только машины, выезжающие в сторону Брянска. Следующие в сторону приграничья тут не досматривают.
Второй блокпост расположен дальше по дороге в сторону украинской границы, через 12 км. Там уже люди в военной форме в полной боевой выкладке с автоматами. Для въезда в приграничную зону необходимо получить специальные пропуска в военкомате ближайшего райцентра — поселка Климово. Как рассказал РБК один из жителей Климовского района, проопуска для пребывания в пограничной зоне оформляют и в обычное время. Людям, не проживающим на приграничных территориях, нужно заказывать их за 15 дней.
Объездной путь через село Соловьевка также перекрыт, там на дороге дежурят сотрудники ФСБ. Две местные жительницы рассказали РБК со слов своих знакомых, проживающих в Любечанах и Сушанах, что им сейчас запрещен выезд из сел.
Там работает Следственный комитет, уточнили они. Кроме того, по словам жителей соседних сел, у местных нет связи — напавшие на село диверсанты отобрали у них мобильные телефоны.
Вчера Владимир Путин назвал нападение на приграничный район Брянской области терактом. Следственный комитет сообщил, что по факту нападения диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.
Как атаковали Сушаны и Любечане
Утром в дежурную часть отдела полиции «Климовское» начали звонить из Любечан и Сушан, которые находятся на границе с Украиной, рассказали РБК источник в управлении МВД по Брянской области и подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Звонившие сообщали о вооруженных людях в белых маскхалатах, с желтыми повязками.
Судя по хронологии звонков в отдел полиции Климовского района, две группы диверсантов одновременно зашли в Любечаны и Сушаны. Звонки местных жителей в полицию поступали примерно с 8 до 9 утра. Два села расположены приблизительно на одинаковом расстоянии от госграницы.
Жители рассказали полиции, что мужчины пытались остановить гражданский автомобиль, а также сообщили о взрывах и выстрелах. В дежурную часть полиции также поступила информация о повреждении газораспределительной подстанции и водонапорной башни.
Житель села Новый Ропск рассказал дежурной смене, что около 8 утра к его дому подъехала темно-коричневое Renault, из которой вышли трое детей, один из них был ранен.
В 9 утра в полицию позвонил житель села Любечане Павел, который сообщил, что, когда он ехал с женой в машине, его остановили люди в белых маскхалатах, связали и сказали сидеть смирно.
Приблизительно в то же время — около 9 часов утра — село Ломаковка Стародубского района, расположенное в одном километре от границы с Украиной обстреляли из минометных орудий. По населенному пункту было выпущено более 20 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела были разрушены два частных дома, в еще одном выбило окно, повредило крышу и фасад, а также яблоневый сад. В Стародубском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
О группе неизвестных из 16 человек также сообщила жительница села Сушаны. Продавец из магазина, расположенного в этом же селе, рассказала дежурным полицейским, что рядом с торговой точкой «ходят украинские военные и ставят всех под автоматы». «Военные стреляют, что-то сбросили, горит», — заявила женщина. Из Любечан и Сушан приходили сообщения о взятых в заложники местных жителях, однако власти их не подтверждали.
Около полудня управление ФСБ по Брянску объявило сигнал «Эдельвейс». Этот режим несения повышенной службы вводится в случае террористической опасности. Был объявлен сбор 290 сотрудников полиции, экипированных бронезащитой, табельным и автоматическим оружием. Задействовали десятки автомобилей и спецтранспорт.
После 12 часов ФСБ сообщила, что ее сотрудники совместно с Минобороны проводят «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
На подъезде к населенным пунктам Сушаны, Любечане и Брахлов были выставлены блокпосты. Власти задействовали 128 сотрудников — полиция, военнослужащие и казаки. Для безопасности жителей района в соседних селах организовали автомобильное и пешее патрулирование.
Через два часа сигнал «Эдельвейс-Брянск» отменили. Около 16:30 мск ФСБ сообщила, что ситуация в селах находится под контролем правоохранительных органов. После этого силовики приступили к разминированию населенных пунктов, в которых побывали диверсанты. Вечером сотрудники Росгвардии обнаружили на въезде в Сушаны две противотанковые мины ТМ-62, поставленные на боевой взвод.
Кто пострадал во время нападения и боев с диверсантами
В столкновении с диверсантами осколочные ранения получили подполковник и прапорщик погрануправления ФСБ России по Брянской области.
Вечером 2 марта губернатор Богомаз сообщил, что в результате действий диверсантов погиб еще один человек — мужчина 1966 года рождения, водитель ВАЗ-2107. Кроме того, огнестрельное ранение получил 36-летний житель Сушан Олег Жуков.
Также вечером 2 марта служебный автомобиль Росгвардии Fiat подорвался на мине. Пострадали четверо сотрудников Росгвардии. Осколочные ранения получили подполковник, два капитана и сержант полиции.
Погиб 64-летний житель поселка Климово Леонид Голованов, водитель автомобиля Шевроле-Нива, которую обстреляли диверсанты. Он вез трех детей из сел в школу, в результате нападения ранение получил один из них — десятилетний Федор. Кроме него, в машине находились две девочки, они не пострадали. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что десятилетний мальчик вывел из машины, которая попала под обстрел, двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.
Как рассказала телеканалу «Звезда» мама Федора, после стрельбы дети побежали по полю, затем выбрались на дорогу, остановили попутку и добрались до одного из сел. Оттуда мальчика перевезли в Климовскую центральную районную больницу.
Сотрудницы ЦРБ сообщили РБК, что ребенка привезли ближе к обеду. «Его тут же подняли в хирургию, где его осмотрел хирург, провели первичную обработку ран. Затем очень оперативно, буквально моментально, отправили в Брянск», — уточнила одна из них.
В Брянске Федору провели операцию. Сестра мальчика Эльзара днем 3 марта рассказала РБК, что ребенок чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Однако пока неизвестно, когда его выпишут.
Кто взял на себя ответственность за атаку
Спустя несколько часов после нападения в сети распространилось видео, но котором несколько вооруженных мужчин стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждали, что представляют «Русский добровольческий корпус» («Страна.ua» писала, что РДК является частью «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины). 3 марта Financial Times опубликовала интервью с одним из державшим флаг — неонацистом Денисом Капустиным (Никитиным). Он заявил, что участвовал в нападении, а действия диверсантов были согласованы с властями Украины, их было около 45 человек. При этом накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о нападении украинских диверсантов «классической провокацией».
Что рассказали о нападении местные жители
В соседних селах уверены, что две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский». Житель Новозыбково Виталий рассказал РБК, что до начала специальной военной операции граница там «была оформлена посадками молодых берез и траншеей». После начала боевых действий Виталий там не был.
«До ближайшего украинского села Карповичи от Сушан пять километров, — говорит собеседник РБК. — Раньше я за 50 минут доходил до дома бабушки (она жила в Карповичах). Если знали, что местный, то пропускали и документы особо не проверяли».
Жительница райцентра Климово рассказала РБК со слов своего знакомого, проживающего в Сушанах, что атаковавшие село диверсанты приказали всем местным жителям запереться в своих домах и не выходить на улицу. В случае неподчинения они стреляли по окнам домов тех, кто не выполнил приказ. Как минимум один дом подожгли, говорит собеседница РБК. По словам ее знакомого, группа зашедшая в Сушаны, насчитывала около 40 человек.
Две жительницы села Соловьевка, которое расположено в 5 км от Сушан, рассказали РБК, что большую часть дня 2 марта слышали стрельбу, в том числе из автоматов. По их словам, им «сказали сидеть дома и не выходить».
Продавщица магазина в Соловьевке тоже говорит, что в четверг утром в той стороне, где расположены Сушаны, раздавались звуки стрельбы. По словам женщины, предприниматель из их деревни в тот день отправился в село с товаром. Позже они из соцсетей узнали, что его автомобиль стоит в Сушанах, а владелец машины перестал выходить на связь. «Я тогда сказала Райке, его жене, что Валера военный, и ты не переживай, выберется. Ну и к вечеру он вышел из леса в районе Соловьевки», — рассказала она.
Люди по-разному реагируют на случившееся. «Вот я сейчас иду с почты, пенсию получала, — говорит корреспонденту РБК жительница Климово. — И вот стою и думаю, зайдут сейчас эти люди в маскхалатах, и мы ничего сделать не сможем, никто не успеет за нас заступиться». Другие в разговорах с РБК говорят, что желтый уровень террористической опасности действует в регионе давно (его ввели в апреле 2022 года, а в начале февраля 2023 года сделали бессрочным) — люди уже привыкли так жить и не хотят куда-то уезжать.
По словам Виталия из Новозыбково, до начала конфликта в приграничье жили дружно: из России ездили за покупками на Украину. «Покупали продукты, автозапчасти, вещи, — рассказывает он. — В Черниговскую область доставляли товары даже с одесского привоза». Украинцы приезжали за дизельным топливом, которое, по их меркам, было дешевым. Виталий вспоминает, что с украинской стороной можно было договориться пройти таможню за 10 гривен. «Российские [таможенники] были более жесткими», — вспоминает он.
Со стороны Климовского района на стыке трех границ стоит памятник «Три сестры» (также известен как Монумент Дружбы, открыт в 1975 году в честь дружбы русского, белорусского и украинского народов). В последнюю субботу июня там раньше проводился международный фестиваль славянских народов «Славянское единство». По словам Виталия, в эти дни там собиралось до 50 тыс. человек из трех стран.
С 2016 года праздник перестали проводить у «Трех сестер». В 2017 году он прошел в 100 километрах от российского города Клинцы, а в 2018 — в белорусском городе Ветка. В прошлом году он проводился в Брянске.
В мае прошлого года администрация Черниговской области Украины сообщала, что власти региона готовят документы для снятия памятника с учета, чтобы потом демонтировать.