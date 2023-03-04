Что происходит в приграничье Брянской области после атаки диверсантов

2 марта группа диверсантов перешла границу со стороны Украины и атаковала два села в Брянской области. Что происходило в день нападения и как сейчас живут жители приграничья — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

Что происходит в приграничных селах Брянской области после атаки диверсантов

Все подъезды к пострадавшим селам Любечане и Сушаны и другим приграничным территориям заблокированы. Первый блокпост — на повороте в селе Сачковичи, здесь проверкой транспорта — так называемыми фильтрационными мероприятиями — занимаются сотрудники полиции и ГИБДД. На этом блокпосту проверяют только машины, выезжающие в сторону Брянска. Следующие в сторону приграничья тут не досматривают.

Второй блокпост расположен дальше по дороге в сторону украинской границы, через 12 км. Там уже люди в военной форме в полной боевой выкладке с автоматами. Для въезда в приграничную зону необходимо получить специальные пропуска в военкомате ближайшего райцентра — поселка Климово. Как рассказал РБК один из жителей Климовского района, проопуска для пребывания в пограничной зоне оформляют и в обычное время. Людям, не проживающим на приграничных территориях, нужно заказывать их за 15 дней.

Посёлок Климово, Брянская область (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Объездной путь через село Соловьевка также перекрыт, там на дороге дежурят сотрудники ФСБ. Две местные жительницы рассказали РБК со слов своих знакомых, проживающих в Любечанах и Сушанах, что им сейчас запрещен выезд из сел.

Там работает Следственный комитет, уточнили они. Кроме того, по словам жителей соседних сел, у местных нет связи — напавшие на село диверсанты отобрали у них мобильные телефоны.

Вчера Владимир Путин назвал нападение на приграничный район Брянской области терактом. Следственный комитет сообщил, что по факту нападения диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Как атаковали Сушаны и Любечане Утром в дежурную часть отдела полиции «Климовское» начали звонить из Любечан и Сушан, которые находятся на границе с Украиной, рассказали РБК источник в управлении МВД по Брянской области и подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Звонившие сообщали о вооруженных людях в белых маскхалатах, с желтыми повязками. Судя по хронологии звонков в отдел полиции Климовского района, две группы диверсантов одновременно зашли в Любечаны и Сушаны. Звонки местных жителей в полицию поступали примерно с 8 до 9 утра. Два села расположены приблизительно на одинаковом расстоянии от госграницы. Жители рассказали полиции, что мужчины пытались остановить гражданский автомобиль, а также сообщили о взрывах и выстрелах. В дежурную часть полиции также поступила информация о повреждении газораспределительной подстанции и водонапорной башни. Житель села Новый Ропск рассказал дежурной смене, что около 8 утра к его дому подъехала темно-коричневое Renault, из которой вышли трое детей, один из них был ранен. В 9 утра в полицию позвонил житель села Любечане Павел, который сообщил, что, когда он ехал с женой в машине, его остановили люди в белых маскхалатах, связали и сказали сидеть смирно. Приблизительно в то же время — около 9 часов утра — село Ломаковка Стародубского района, расположенное в одном километре от границы с Украиной обстреляли из минометных орудий. По населенному пункту было выпущено более 20 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела были разрушены два частных дома, в еще одном выбило окно, повредило крышу и фасад, а также яблоневый сад. В Стародубском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О группе неизвестных из 16 человек также сообщила жительница села Сушаны. Продавец из магазина, расположенного в этом же селе, рассказала дежурным полицейским, что рядом с торговой точкой «ходят украинские военные и ставят всех под автоматы». «Военные стреляют, что-то сбросили, горит», — заявила женщина. Из Любечан и Сушан приходили сообщения о взятых в заложники местных жителях, однако власти их не подтверждали. Около полудня управление ФСБ по Брянску объявило сигнал «Эдельвейс». Этот режим несения повышенной службы вводится в случае террористической опасности. Был объявлен сбор 290 сотрудников полиции, экипированных бронезащитой, табельным и автоматическим оружием. Задействовали десятки автомобилей и спецтранспорт. После 12 часов ФСБ сообщила, что ее сотрудники совместно с Минобороны проводят «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». На подъезде к населенным пунктам Сушаны, Любечане и Брахлов были выставлены блокпосты. Власти задействовали 128 сотрудников — полиция, военнослужащие и казаки. Для безопасности жителей района в соседних селах организовали автомобильное и пешее патрулирование. Через два часа сигнал «Эдельвейс-Брянск» отменили. Около 16:30 мск ФСБ сообщила, что ситуация в селах находится под контролем правоохранительных органов. После этого силовики приступили к разминированию населенных пунктов, в которых побывали диверсанты. Вечером сотрудники Росгвардии обнаружили на въезде в Сушаны две противотанковые мины ТМ-62, поставленные на боевой взвод.

Кто пострадал во время нападения и боев с диверсантами

В столкновении с диверсантами осколочные ранения получили подполковник и прапорщик погрануправления ФСБ России по Брянской области.

Вечером 2 марта губернатор Богомаз сообщил, что в результате действий диверсантов погиб еще один человек — мужчина 1966 года рождения, водитель ВАЗ-2107. Кроме того, огнестрельное ранение получил 36-летний житель Сушан Олег Жуков.

Также вечером 2 марта служебный автомобиль Росгвардии Fiat подорвался на мине. Пострадали четверо сотрудников Росгвардии. Осколочные ранения получили подполковник, два капитана и сержант полиции.

Погиб 64-летний житель поселка Климово Леонид Голованов, водитель автомобиля Шевроле-Нива, которую обстреляли диверсанты. Он вез трех детей из сел в школу, в результате нападения ранение получил один из них — десятилетний Федор. Кроме него, в машине находились две девочки, они не пострадали. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что десятилетний мальчик вывел из машины, которая попала под обстрел, двух других детей, они укрылись в лесу, а затем смогли добраться на попутной машине до больницы.

Как рассказала телеканалу «Звезда» мама Федора, после стрельбы дети побежали по полю, затем выбрались на дорогу, остановили попутку и добрались до одного из сел. Оттуда мальчика перевезли в Климовскую центральную районную больницу.

Сотрудницы ЦРБ сообщили РБК, что ребенка привезли ближе к обеду. «Его тут же подняли в хирургию, где его осмотрел хирург, провели первичную обработку ран. Затем очень оперативно, буквально моментально, отправили в Брянск», — уточнила одна из них.

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В Брянске Федору провели операцию. Сестра мальчика Эльзара днем 3 марта рассказала РБК, что ребенок чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Однако пока неизвестно, когда его выпишут.

Кто взял на себя ответственность за атаку Спустя несколько часов после нападения в сети распространилось видео, но котором несколько вооруженных мужчин стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждали, что представляют «Русский добровольческий корпус» («Страна.ua» писала, что РДК является частью «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины). 3 марта Financial Times опубликовала интервью с одним из державшим флаг — неонацистом Денисом Капустиным (Никитиным). Он заявил, что участвовал в нападении, а действия диверсантов были согласованы с властями Украины, их было около 45 человек. При этом накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о нападении украинских диверсантов «классической провокацией».

Что рассказали о нападении местные жители

В соседних селах уверены, что две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский». Житель Новозыбково Виталий рассказал РБК, что до начала специальной военной операции граница там «была оформлена посадками молодых берез и траншеей». После начала боевых действий Виталий там не был.

«До ближайшего украинского села Карповичи от Сушан пять километров, — говорит собеседник РБК. — Раньше я за 50 минут доходил до дома бабушки (она жила в Карповичах). Если знали, что местный, то пропускали и документы особо не проверяли».

Жительница райцентра Климово рассказала РБК со слов своего знакомого, проживающего в Сушанах, что атаковавшие село диверсанты приказали всем местным жителям запереться в своих домах и не выходить на улицу. В случае неподчинения они стреляли по окнам домов тех, кто не выполнил приказ. Как минимум один дом подожгли, говорит собеседница РБК. По словам ее знакомого, группа зашедшая в Сушаны, насчитывала около 40 человек.

Две жительницы села Соловьевка, которое расположено в 5 км от Сушан, рассказали РБК, что большую часть дня 2 марта слышали стрельбу, в том числе из автоматов. По их словам, им «сказали сидеть дома и не выходить».

Продавщица магазина в Соловьевке тоже говорит, что в четверг утром в той стороне, где расположены Сушаны, раздавались звуки стрельбы. По словам женщины, предприниматель из их деревни в тот день отправился в село с товаром. Позже они из соцсетей узнали, что его автомобиль стоит в Сушанах, а владелец машины перестал выходить на связь. «Я тогда сказала Райке, его жене, что Валера военный, и ты не переживай, выберется. Ну и к вечеру он вышел из леса в районе Соловьевки», — рассказала она.

Люди по-разному реагируют на случившееся. «Вот я сейчас иду с почты, пенсию получала, — говорит корреспонденту РБК жительница Климово. — И вот стою и думаю, зайдут сейчас эти люди в маскхалатах, и мы ничего сделать не сможем, никто не успеет за нас заступиться». Другие в разговорах с РБК говорят, что желтый уровень террористической опасности действует в регионе давно (его ввели в апреле 2022 года, а в начале февраля 2023 года сделали бессрочным) — люди уже привыкли так жить и не хотят куда-то уезжать.

По словам Виталия из Новозыбково, до начала конфликта в приграничье жили дружно: из России ездили за покупками на Украину. «Покупали продукты, автозапчасти, вещи, — рассказывает он. — В Черниговскую область доставляли товары даже с одесского привоза». Украинцы приезжали за дизельным топливом, которое, по их меркам, было дешевым. Виталий вспоминает, что с украинской стороной можно было договориться пройти таможню за 10 гривен. «Российские [таможенники] были более жесткими», — вспоминает он.

Со стороны Климовского района на стыке трех границ стоит памятник «Три сестры» (также известен как Монумент Дружбы, открыт в 1975 году в честь дружбы русского, белорусского и украинского народов). В последнюю субботу июня там раньше проводился международный фестиваль славянских народов «Славянское единство». По словам Виталия, в эти дни там собиралось до 50 тыс. человек из трех стран.

С 2016 года праздник перестали проводить у «Трех сестер». В 2017 году он прошел в 100 километрах от российского города Клинцы, а в 2018 — в белорусском городе Ветка. В прошлом году он проводился в Брянске.

В мае прошлого года администрация Черниговской области Украины сообщала, что власти региона готовят документы для снятия памятника с учета, чтобы потом демонтировать.