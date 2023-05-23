Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области

Минобороны сообщило, что диверсанты в Белгородской области были разгромлены

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Украинские диверсанты, которые накануне атаковали Белгородскую область, разгромлены, сообщили в Минобороны.

Там указали, что остатки диверсантов были «отброшены из Белгородской области на территорию Украины». Во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожено 4 БМП и 5 пикапов.

Диверсионная группа проникла в Грайвороновский городской округ, который находится на западе Белгородской области и граничит с Украиной, накануне, 22 мая. Одновременно были обстреляны свыше десять населенных пунктов.

В регионе был введен режим контртеррористической операции. На следующее утро зачистка продолжилась, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ранены 12 мирных жителей.

СК завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. ТАСС назвал одним из диверсантов националиста Алексея Левкина, он объявлен в розыск. Мужчина в 2018 году был заочно арестован в России по делу о создании экстремистского общества.

В Кремле полагают, что целью диверсии было отвлечь «внимание от бахмутского направления» и преуменьшить эффект от потери Артемовска.



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