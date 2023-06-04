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Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попала территория рынка в центре Шебекино
От попадания снарядов в городе возникли три пожара: близ рынка, в частном секторе и около зернохранилища, уточнил губернатор. Под обстрел попали также села Муром и Новая Таволжанка
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Шебекинский городской округ вновь подвергся ударам, украинские военные обстреливают территорию рынка в центре Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Под обстрел попали также села Муром и Новая Таволжанка. В Муроме снаряд попал в домовладение, возгорания не последовало. В доме никто не живет, жильцы ранее покинули село. В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, все жители ранее тоже выехали. Кроме того, повреждения получили Дом культуры и центральная площадь.

Ранее Гладков сообщал, что ночью были обстреляны Шебекинский и Волоконовский районы и округа, там «много повреждений».

Позднее он рассказал, что над Белгородом сработала система ПВО.

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Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последнее время удары участились. 1 июня по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — говорил Гладков. Минобороны сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.

Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино
Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино

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Теги
Елена Чернышова
Белгородская область Шебекино обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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