Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино

От попадания снарядов в городе возникли три пожара: близ рынка, в частном секторе и около зернохранилища, уточнил губернатор. Под обстрел попали также села Муром и Новая Таволжанка

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Шебекинский городской округ вновь подвергся ударам, украинские военные обстреливают территорию рынка в центре Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Под обстрел попали также села Муром и Новая Таволжанка. В Муроме снаряд попал в домовладение, возгорания не последовало. В доме никто не живет, жильцы ранее покинули село. В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, все жители ранее тоже выехали. Кроме того, повреждения получили Дом культуры и центральная площадь.

Ранее Гладков сообщал, что ночью были обстреляны Шебекинский и Волоконовский районы и округа, там «много повреждений».

Позднее он рассказал, что над Белгородом сработала система ПВО.