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Военная операция на Украине ,  
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Предполагаемого участника диверсии в Брянской области объявили в розыск

МВД объявило в розыск предполагаемого участника диверсии в Брянской области Богданова
Экс-сотрудник ФСБ Илья Богданов, в 2014 году уехавший на Украину, объявлен в розыск по статье УК. Когда именно он появился в базе МВД — до или после диверсии в Брянской области — не уточняется

МВД внесло в базу розыска Илью Богданова, который, по данным СМИ, является участником «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины), члены которой взяли на себя ответственность за атаку на села в Брянской области.

О том, что Богданов причастен к РДК, писала «Страна.ua». «Коммерсантъ» сообщал, что он разместил у себя в соцсетях видео с членами РДК после произошедшего.

В карточке на сайте МВД говорится, что Богданов объявлен в розыск по статье УК, какой именно, не уточняется. Когда он попал в базу — до или после произошедшего в Брянской области — не известно.

Богданов — бывший сотрудник пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, писало PrimaMedia. До этого, рассказывал Богданов украинскому изданию «Апостроф», с 2010 по 2013 год он участвовал в контртеррористической операции в Дагестане. Как передает украинский «Пятый канал», в 2014 году он приехал на Украину и участвовал в боевых действиях в Донбассе (в частности, в Иловайске и в донецком аэропорту) на стороне Киева, присоединился к признанной в России экстремистской и запрещенной организации «Правый сектор». Весной 2015 года Петр Порошенко, тогда занимавший пост президента Украины, дал Богданову гражданство. В России Богданов внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

2 марта власти Брянской области сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При атаке погибли два человека. Два этих населенных пункта находятся рядом с границей Черниговской области Украины на расстоянии 16 км друг от друга. В ФСБ сообщили, что провели совместно с Минобороны операцию по уничтожению диверсантов. Они были «выдавлены» с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.

Спустя несколько часов после нападения в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они утверждали, что представляют «Русский добровольческий корпус». 3 марта один из присутствовавших на записи мужчин Денис Капустин (Никитин) заявил FT, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о причастности Киева к произошедшему «классической провокацией».

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества (ст. 205, 317, 167 УК).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД розыск Брянская область диверсия Военная операция на Украине ФСБ погранслужба ФСБ Украина Правый сектор
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