Польша опровергла причастность армии к атаке на Белгородскую область

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В Армении допустили подписание мирного договора до конца года Политика, 22:07
РПЛ назвала лучшего игрока и тренера сезона Спорт, 21:54
На акциях в поддержку Навального прошли задержания Политика, 21:50
SpaceX снова перенесла запуск грузового корабля Dragon Технологии и медиа, 21:33
Салливан допустил, что ВСУ отобьют «стратегически важную территорию» Политика, 21:30
Бензема спас «Реал» от поражения в последнем матче за клуб Спорт, 21:27
Аутсайдеры выбились в лидеры. Кто вошел в число лучших футболистов РПЛ Спорт, 21:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Дзюбу признали самым медийным футболистом РПЛ Спорт, 21:00
Отец Смолкина назвал фейком смену гражданства сына и дочери Тутберидзе Спорт, 20:55
Польша опровергла причастность армии к атаке на Белгородскую область Политика, 20:53
Гладков провел заседание оперштаба после прорыва диверсантов Политика, 20:45
РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком Бизнес, 20:36
Прорыв диверсантов в Белгородскую область. Что известно к 21:40 Политика, 20:32
Власти объяснили звуки взрыва над Краснодаром Общество, 20:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша опровергла причастность армии к атаке на Белгородскую область

В Польше опровергли причастность вооруженных сил страны к атаке на Белгородскую область
«Польский добровольческий корпус» заявил, что вместе с диверсантами участвовал в атаке на Белгородскую область. В Варшаве подчеркнули, что объединение не имеет отношения к Вооруженным силам Польши

Действующий в составе ВСУ «Польский добровольческий корпус», который сообщил об участии в атаке на Белгородскую область, не имеет отношения к Вооруженным силам Польши или каким-либо госструктурам этой страны. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

«Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями республики», — написал он.

Представители «Польского добровольческого корпуса» в своем телеграм-канале утверждали, что участвовали в «выполнении боевой задачи» в Белгородской области. Позже сообщение было удалено.

Как пишет издание Do Rzecy, речь может идти о проникновении диверсантов в регион 22 мая, ответственность за которое взяли «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ) и «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). «Интернациональный регион» был сформирован сразу после начала вооруженного конфликта Москвы и Киева для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа. Власти России считают их наемниками.

Из-за атаки в регионе временно вводили режим контртеррористической операции, 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены. По данным белгородских властей, погибли два человека, еще 13 пострадали. СК завел несколько уголовных дел, в том числе о терроризме.

Как пишет украинское издание «Факти», «Польский добровольческий корпус» был сформирован в феврале 2023 года из польских добровольцев и ветеранов армейских подразделений спецназначения. Подразделение независимо от «Интернационального легиона» теробороны и подчиняется непосредственно Минобороны Украины.

Читайте на РБК Pro
Директор скрыл от налоговой имущество: что будет, когда его «поймают»
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша диверсанты Белгородская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов в Новой Таволжанке
Политика
Гладков согласился встретиться с захватившими военных диверсантами
Политика
Курские власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter