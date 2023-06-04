Польша опровергла причастность армии к атаке на Белгородскую область

В Польше опровергли причастность вооруженных сил страны к атаке на Белгородскую область

«Польский добровольческий корпус» заявил, что вместе с диверсантами участвовал в атаке на Белгородскую область. В Варшаве подчеркнули, что объединение не имеет отношения к Вооруженным силам Польши

Действующий в составе ВСУ «Польский добровольческий корпус», который сообщил об участии в атаке на Белгородскую область, не имеет отношения к Вооруженным силам Польши или каким-либо госструктурам этой страны. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

«Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями республики», — написал он.

Представители «Польского добровольческого корпуса» в своем телеграм-канале утверждали, что участвовали в «выполнении боевой задачи» в Белгородской области. Позже сообщение было удалено.

Как пишет издание Do Rzecy, речь может идти о проникновении диверсантов в регион 22 мая, ответственность за которое взяли «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ) и «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). «Интернациональный регион» был сформирован сразу после начала вооруженного конфликта Москвы и Киева для привлечения к военным действиям добровольцев из-за рубежа. Власти России считают их наемниками.

Из-за атаки в регионе временно вводили режим контртеррористической операции, 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены. По данным белгородских властей, погибли два человека, еще 13 пострадали. СК завел несколько уголовных дел, в том числе о терроризме.

Как пишет украинское издание «Факти», «Польский добровольческий корпус» был сформирован в феврале 2023 года из польских добровольцев и ветеранов армейских подразделений спецназначения. Подразделение независимо от «Интернационального легиона» теробороны и подчиняется непосредственно Минобороны Украины.